Ce face o geaca de iarna calduroasa?

Cu atât de multe haine de iarnă din care să alegeți, poate fi aproape imposibil să descifrați cea mai potrivită variantă pentru dvs. Lingo-ul pentru echipament de exterior poate fi și el confuz: DWR, respirabil, impermeabil, rezistent la vânt, izolat, înveliș moale, înveliș dur, hibrid de lână, etc. Nu vă lăsați prea copleșiți. În acest articol, vă vom ajuta să alegeți haina de iarnă potrivită pentru activitatea dvs.Înainte de a cumpăra o geacă de iarnă , trebuie să vă întrebați ce veți face cu ea? Vei escalada munți sau aveți nevoie de o haină caldă frumoasă pentru a vă plimba câinele? Este posibil ca același palton de iarnă să nu funcționeze și pentru aventura dvs. de alpinism pe gheață. Odată ce vă decideți pentru ce aveți nevoie de ea, puteți alege haina potrivită pentru a vă ține de cald.Dacă veți fi cu adevărat activ și predispus la transpirație, veți avea nevoie de o haină respirabilă și de o izolație suficientă pentru a vă ține de cald, dar nu prea cald. Cu toate acestea, dacă urmează să pescuiți pe un lac înghețat toată ziua și veți sta într-un singur loc ore în șir, s-ar putea să gravitați către o haină cu puf care face minuni pentru a vă menține cald.Există mai multe elemente ale unei geci de iarnă care îi conferă căldură. Să aruncăm o privire la aceste straturi, astfel încât să știți ce să căutați într-o nouă haină de iarnă. Izolația vă menține căldura corpului acolo unde aparține, aproape de corp, iar carcasa exterioară a hainei împiedică vântul și vremea umedă să pătrundă și să se infiltreze în celelalte straturi. Singurul scop al unei geci este acela de a vă ține de cald și de a vă menține uscat.De fapt, dacă rămâneți uscat, este garantat că vă veți încălzi. Apa are un mod incredibil de a atrage căldura de pe corp. Dacă haina se înmoaie, temperatura corpului dvs. va începe să scadă, veți începe să tremurați și veți intra în etapele de început ale hipotermiei. Este mai ușor să rămâneți cald, decât să vă încălziți - mai ales în temperaturi sub zero. Un strat bine izolat și rezistent la apă / rezistent la vânt vă va ține de cald și va preveni instalarea hipotermiei.Izolația este unul dintre motivele pentru care ne place acel strat de puf, pentru zilele extrem de reci. În principiu, există două tipuri principale de izolație, utilizate pentru a face zilele de iarnă mai calde: puf și umplutură sintetică. Puful este ușor și are proprietăți izolante incredibile. Cu cât numărul de umplutură este mai mare, cu atât haina este mai călduroasă.Unii experți în aer liber recomandă să alegeți o geacă cu între 650 și 800 g de umplutură. Mulți oameni cred că puful este făcut din pene. De fapt, izolația în puf este făcută dintr-un strat moale de sub penele unei gâște sau rațe. Acest material moale, izolant, este numit penaj.Puful este perfect pentru condiții de frig și uscat. Cu toate acestea, în momentul în care începe să ningă, acel strat de puf își pierde puterea de izolare. Puful nu rezistă bine pe vreme umedă, deci, dacă intenționați să schiați sau să faceți drumeții în condiții în care ar putea ninge, ploua sau da cu grindină, poate doriți să aruncați un alt strat impermeabilă peste haina dvs. de puf sau să alegeți o altă haină pentru acea aventură.Deoarece hainele de puf sunt atât de ușoare și se pliază foarte ușor, este întotdeauna o idee bună să păstați o haină de puf suplimentară în ghiozdanul sau mașina dvs, în cazul în care aveți nevoie de un alt strat pentru a vă încălzi. Dacă este foarte frig, puful este suficient de confortabil pentru a dormi.Izolația sintetică este puțin mai voluminoasă decât puful, dar vă va ține de cald, indiferent de ceea ce mama natură vă rezervă. Izolația sintetică este realizată din fibre de poliester, concepute pentru a prinde căldură, chiar și atunci când ninge. Această izolație se usucă, de asemenea, mult mai repede decât ​​puful, dacă vă găsiți vreodată prins într-un viscol, fără niciun adăpost. Sinteticul este, de asemenea, hipoalergenic, ceea ce este un lucru bun dacă sunteți sensibil la penajul de puf.Dacă aveți nevoie de un strat care să reziste la o varietate de condiții, un strat sintetic izolat poate fi cel mai bun pariu pentru dvs. Cu o haină umplută sintetic, veți rămâne încălzit în zilele ploioase de la munte, ridicând copiii de la școală și într-o zi pe pârtiile de schi. Un strat sintetic umplut este mai versatil decât cel de puf.Atât sinteticul, cât și puful sunt excelente pentru a vă menține cald. Scopul principal al izolației este menținerea căldurii corpului, aproape de corp. Rețineți că tehnologia pentru geci dama sau barbati, de iarnă se schimbă atât de repede, încât puteți întâlni o varietate de căptușeală interioară și alte materiale concepute pentru a vă ajuta să generați căldură corporală.