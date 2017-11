Ce greseli sa nu faci cand iti cumperi haine

Uneori hainele la moda nu sunt cele care se potrivesc siluetei tale si nu te avantajeaza in niciun fel. Asa ca nu cumpara obiecte vestimentare doar de dragul de a fi in pas cu ultimele tendinte in moda, pentru ca s-ar putea sa ai parte de cea mai mare dezamagire din viata ta.In febra cumparaturilor, poti face o alta greseala: uiti sa te gandesti la hainele pe care le ai acasa, in dulap si cumperi un obiect vestimentar total inutil, pe care nu ai cu ce sa il asotezi. Incearca, data viitoare cand mergi la shopping si iti place o haina, sa te gandesti la cel putin doua obiecte vestimentare cu care ai asorta-o. Daca nu gasesti cel putin doua astfel de combinatii, ideal este sa nu cumperi respectivul obiect de vestimentatie.Vezi un triocu, o bluza sau o pereche de blugi care iti place atat de mult, incat nici nu iti mai trece prin cap sa probezi haina respectiva. Iar in momentul in care ajungi acasa, surpriza este una cu totul si cu totul neplacuta: ai cumparat o piesa vestimentara care nu ti se potriveste, deci nu vei avea ce sa faci cu ea.In momentul in care, de exemplu, vrei sa iti cumperi o rochie de seara, ideal este sa ai cu tine si pantofii pe care vrei sa ii porti sau o pereche te pantofi asemanatori, ca sa fii sigura ca iti va veni bine.De asemenea, daca vrei sa cumperi un palton, gandeste-te cum s-ar asorta cu modelele de incaltaminte pe care le porti cel mai des, dar si cu gentile tale preferate. Este un mod prin care sa te asiguri ca paltonul respectiv nu va ramane undeva uitat in dulap.Un alt sfat de care sa tii cont este sa nu iti cumperi haine foarte ieftine sau incaltaminte care nu este de calitate pentru ca, desi crezi ca vei face economii vei iesi in pierdere.