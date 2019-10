Ce haine sa nu mai porti dupa varsta de 30 de ani

Poti da o nota eleganta si sofisticata stilului tau vestimentar, fara sa apelezi la fuste scurte sau decolteuri adanci.Experții in modă și stil recomandă ca la varsta de 30 de ani să-ți schimbi și garderoba, iar scopul este de a te ajuta să-ti evidențiezi frumusețea în cel mai bun mod posibil. Iata la ce piese vestimentare trebuie sa renunti dupa varsta de 30 de ani si cu ce le poti inlocui pentru a arata cat mai elegant:Salopetele sunt un accesoriu chic si foarte multe femei le au in garderoba. Totusi, salopetele pot avea numeroase modele, texturi si imprimeuri. Dupa varsta de 30 de ani este bine sa renunti la salopetele stranse pe corp, cu decolteuri prea mari. Incearca salopetele din materiale fluide, precum matasea.Aceste tipuri de rochii sunt prea copilaresti pentru a mai putea fi purtate dupa varsta de 30 de ani. Asadar, renunta cu totul la ele si opteaza pentru rochii casual, cu croiala dreapta sau in forma de A. Iti vor oferi mai multa eleganta si se vor potrivi perfect cu varsta si personalitatea unei femei de 30 de ani.Fustele clos sunt frumoase, insa pana la o anumita varsta. La maturitate, femeile trebuie sa aleaga haine care sa le scoata in evidenta feminitatea. Asadar, alege fuste conice, pana deasupra genunchilor, sau drepte.Dupa varsta de 30 de ani, o femeie trebuie sa debordeze de senzualitate. Astfel, camasile tunica nu mai au ce cauta in garderoba lor. Alege camasi din materiale fine si fluide, cu decolteuri in V sau rotunde.Balerinii au capatat o mare popularitate printre femei. Sunt comozi si usor de asortat. Cu toate acestea, balerinii pot fi si ei purtati pana la o anumita varsta. Astfel, de la 30 de ani este bine sa ai un stil vestimentar matur si elegant. Poti opta pentru platforme sau pantofi cu toc mic sau mediu.