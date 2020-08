Ce sa faci pentru ca parfumul tau preferat sa persiste mai mult timp

Parfumul este la fel de important in viata unei femei precum garderoba sa. De altfel, nicio tinuta nu este cu adevarat completa pana nu adaugi si parfumul tau preferat, care, la fel ca hainele, vorbeste despre personalitatea ta.Totusi, ce faci ca parfumul tau sa persiste mai mult, chiar si in zilele calduroase de vara, fara sa fie nevoie sa il reaplici de mai multe ori? In mod evident, persistenta parfumului tine de mai multe aspecte. In primul rand,va tine mai putin decat, deoarece concentratia de parfum prin raport cu apa florala este diferita. In al doilea rand, depinde de calitatea parfumului. Un parfum original va fi mult mai persistent decat o replica. In ultimul rand, dar nu in cele din urma, depinde de notele de baza ale parfumului Parfumurile din familia orientala, de exemplu, cu note de baza cum sunt santalul sau moscul, sunt mult mai persistente decat cele din familia florala. Indiferent care sunt parfumurile tale preferate, iti oferim cateva sfaturi care iti vor schimba ritualul de aplicare a parfumului si care te vor mentine invaluita in aromele preferate pe durata intregii zile.Dupa ce faci baie sau dus, inainte de a te da cu parfum, aplica pe intreg corpul o crema hidratanta. Daca nu vrei sa amesteci prea multe mirosuri, foloseste o crema fara parfum sau una din aceeasi gama cu parfumul tau preferat. Parfumul se va mentine mai bine pe pielea hidratata decat pe o piele uscata.Vaselina are multe beneficii pentru piele, dar stiai ca te ajuta la o persistenta mai indelungata a parfumului? Inainte sa te dai cu parfum, aplica putin vaselina in punctele in care il aplici de obicei, pentru a-l „sigila” pe piele.Daca inca nu stii unde ar trebui aplicat parfumul, raspunsul corect este: punctele in care pulsul se simte cel mai bine, asa-numitele puncte calde. Acestea sunt incheieturile mainilor, incheieturile bratelor, lateralele gatului, zonele din spatele genunchilor, decolteul si buricul. Totusi, poti sa urmezi si sfatul lui Coco Chanel: aplica parfum oriunde iti doresti sa fii sarutata!Un gest foarte comun, dar care nu ajuta la mentinerea persistentei unui parfum, este frecarea incheieturilor mainilor dupa aplicarea parfumului. Acest gest nu face decat sa ajute la evaporarea rapida a notelor de varf ale parfumurilor.Daca vrei sa mirosi divin intreaga zi, adauga cativa stropi de parfum si in par sau pe peria cu care iti aranjezi podoaba capilara. Totusi, tine minte ca parfumul se aplica doar pe parul proaspat spalat, deoarece sebumul natural secretat poate afecta mirosul parfumului.Parfumul trebuie aplicat exclusiv pe piele, in niciun caz pe haine, deoarece poate lasa pete, mai ales in cazul unor materiale fine, precum matasea. Aplica parfumul dupa baie si dupa ce te-ai dat cu crema, lasa-l sa se usuce si imbraca-te abia dupa acest ritual. Atentie, de asemenea, la bijuterii! Nu aplica parfum direct pe ele, deoarece le poate altera.Pentru a te asigura ca parfumul tau nu isi altereaza mirosul, pastreaza-l intr-un loc ferit de lumina si racoros. De asemenea, nu este o idee buna sa tiiin baie, deoarece umezeala le poate altera. Cel mai bine este sa tii parfumurile intr-un sertar sau pe masa de toaleta, daca soarele nu bate direct pe ea si daca nu este pozitionata in apropierea unei surse de caldura, cum ar fi un calorifer.Daca te dai cu prea mult parfum, nu inseamna ca mirosul sau va persista mai mult timp, dar te poti alege, in schimb, cu o durere de cap. Cand vine vorba de parfumuri, mai mult inseamna mai putin. Una sau doua pulverizari sunt suficiente ca sa mirosi foarte bine. In plus, normele elegantei ne sugereaza ca parfumul trebuie sa se simta discret si doar de catre cei care se apropie de tine.Daca te ingrijoreaza felul in care antiperspirantul spray poate afecta felul in care miroase parfumul tau, sugestia noastra este sa alegi un deodorant cu un miros neutru sau fara parfum, de tipul celor pe care le gasesti in farmacie. In felul acesta, mirosul parfumului tau nu va avea in niciun fel de suferit.Sursa foto: Unsplash.com