Ce tinuta sa adopti in functie de meseria pe care o ai

Orice femeie isi doreste sa fie bine imbracata la jobul pe care il are, mai ales ca, in ziua de azi, imaginea este cartea de vizita a oricarei persoane. Cu cat demonstrezi ca iti pasa de modul in care arati, cu atat oamenii te privesc cu mai multa admiratie. Si pentru ca prima impresie conteaza enorm atunci cand mergi la un loc de munca, este important sa porti tinuta potrivita domeniului tau de activitate. Ne-am gandit sa iti venim in ajutor cu cateva sugestii interesante despre stil si vestimentatie, astfel incat sa fii pregatita in orice moment cu o tinuta impecabila destinata jobului pe care il ai!Daca esti asistent manager intr-o companie, tinuta pe care o porti zi de zi trebuie sa fie impecabila. Tu reprezinti imaginea firmei, prin urmare trebuie sa demonstrezi ca poti fi o persoana eleganta si cu foarte mult bun gust. Cauta haine cat mai clasice, care nu ies foarte mult in evidenta, insa iti contureaza silueta si iti pun in valoare atuurile feminine. De asemenea, opteaza pentru o cromatica clasica, in nuante de alb, negru, gri si maro, culori care se potrivesc perfect stilului business. Printre articolele vestimentare must-have ale unui asistent manager se numara camasile albe, fustele negre creion, rochiile cambrate pana la genunchi si stiletto negri sau nude. Nu uita ca materialele folosite trebuie sa fie de cea mai buna calitate si sa respecte rigorile impuse de mediul de lucru.Comparativ cu vestimentatia unui asistent manager intr-o companie, hainele pe care le poarta un designer vestimentar emana creativitate si originalitate. Nu doar ca stilul abordat este mult mai permisiv, dar acesta poate fi modificat zilnic, in functie de starea sau personalitatea posesoarei. Cu alte cuvinte, daca esti designer vestimentar, iti permiti sa porti culori neon la birou, fuste scurte sau chiar paiete pe timp de zi. Nu exista un anumit tip de haine potrivite pentru acest domeniu, asadar poti purta orice vestimentatie iti doresti, atat timp cat simti ca te reprezinta si te identifici ca brand personal. Fii nonconformista si poarta cu mandrie hainele pe care le creezi, astfel ca vei atrage si mai multe aprecieri din partea clientilor care vin la atelier.In cazul in care esti model si faci, este important sa stii ca vestimentatia ta trebuie adaptata in functie de programul de agenda. Cu alte cuvinte, daca in unele zile va trebui sa porti anumite haine la sedintele foto, in zilele libere vei putea alege singura cu ce sa te imbraci, astfel incat sa te simti atat confortabil, cat si atragatoare. Garderoba unui model este foarte variata, insa se bazeaza pe haine de designer, care atrag atentia prin culori si croiala, astfel incat sa puna in evidenta toate atuurile feminine. Modelele se pot lauda cu o silueta de invidiat, cu picioare frumoase si forme bine definite, prin urmare isi permit sa poarte cu mandrie fuste scurte, sacouri cambrate sau rochii flamboaiante la prezentarile de moda. Poti defila cu succes in orice iti doresti, atat timp cat te simti confortabil cu ceea ce porti si transmiti o atitudine pozitiva prin intermediul articolelor vestimentare alese.