Cele mai bune geci barbati pentru iarna

Chiar dacă ne dorim să fie mereu soare și cald, inevitabil își face simțită prezența și sezonul rece. Asta înseamnă că este tipul să îți găsești una dintre cele mai bune geci bărbați. Să alegi un palton nu trebuie să fie dificil, poate să fie chiar distractiv dacă știi ce cauți. O geacă de iarnă de calitate îți poate eleva cu adevărat ținuta. Chiar dacă e posibil să fie cel mai scump articol de îmbrăcăminte pe care îl vei cumpăra, dacă alegi cel mai bun raport calitate/preț te poți bucura de un palton pentru multe ierni de acum în colo.O geacă bună îți definește ținuta de iarnă. Este articolul vestimentar în care lumea te vede cel mai des în sezonul rece, deci este bine să investești în ceva ce arată bine, dar care să îți ofere și confort în zilele geroase. De asemenea sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei in considerare atunci când alegi geci bărbați. Pe lângă stil, o geacă trebuie să îți ofere confort termic, deci trebuie să fie groasă sau să îți ofere posibilitatea să îmbraci mai multe haine pe dedesubt. Chiar dacă poți tranziționa o geacă de denim în iarnă, nu o să îți țină de cald mai bine ca un palton.Nimeni nu vrea să cumpere o geacă nouă în fiecare sezon. O selecție de câteva geci de calitate și un palton este tot ce ai nevoie. Astfel te asiguri că ai opțiunea potrivită pentru orice ocazie și nu ești nevoit să porți aceeași geacă tot timpul. Când alegi geci barbati primul lucru pe care trebuie să-l iei în considerare este stilul tău de viață și pentru ce parte din acel stil de viață este haina.Geaca parka a fost creată de inuiți din blană de ren, pentru a face față gerului arctic. Este o geacă cu glugă, căptușită cu blană adevărată sau sintetică. Un clasic când vine vorba de geci bărbați, parka este o geacă funcțională, menită să ofere confort termic prin materiale izolante. Dacă o să te regăseși petrecând mult timp afară in acest sezon rece, o geacă parka este potrivită pentru tine. Optează să porți împreună cu ea o pereche de blugi groși, bocanci și un fular supradimensionat și ai ținuta potrivită pentru activitățile din aer liber.Multe din articolele vestimentare pentru bărbați sunt inspirate din ținutele forțelor armate. Conceput pentru marinari în anii 1800, acest palton cu piept dublu este ancorat în istoria navală, dar este la fel de potrivit pentru activitățile de pe uscat în zilele noastre. Croiala sa scurtă oferea marinarilor libertatea de mișcare de care aveau nevoie pentru a menține condițiile de siguranță pe vas. Un palton scurt este o opțiune ideală pentru activitățile zilnice. Pentru o ținută tradițională alege să porți pe dedesubt un pulovăr împletit în model pescăresc sau o bluză marinărească, în dungi bleu și albe. Paltonul lung este o piesa clasică de îmbrăcăminte care a devenit proeminentă la sfârșitul secolului al XVIII-lea, fiind purtată deopotrivă de membrii înaltei societăți și de militari. A câștigat popularitate în perioada Regenței, și iată că încă este un model apreciat. Un palton de lână îți oferă un aer mai șic, mai elegant. Atemporal și versatil, paltonul îți oferă și confort în sezonul rece, datorită croielii lungi și a posibilității de a îmbrăca mai multe straturi. Acesta este genul de palton pe care îl poți îmbrăca fără să stai pe gânduri, știind că va completa perfect ținuta zilei. Indiferent dacă este vorba de un costum din trei piese sau de un hanorac și pantaloni de jogging, asta depinde în întregime de tine.Cu croială scurtă și largă si cu manșete și tiv tricotate, această geacă a fost inițial destinată utilizării de către piloții din Forțele Aeriene din SUA, dar de atunci a fost adoptată de situl de îmbrăcăminte de stradă, de designerii de modă și eventual de mase, devenind o piesă clasică. Chiar dacă nu îți poate ține de cald la fel ca celelalte geci bărbați, geaca bomber este perfectă pentru a fi purtată peste hanorace sau pulovere. Optează pentru o geacă bomber kaki, blugi clasici și o pereche de teniși albi și ai o ținută casual, sau alege o geacă neagră, cu blugi de culoare închisă și bocanci pentru o ținută puțin mai elegant.Creată de americanul Eddie Bauer, după ce aproape a murit de frig într-o excursie de pescuit în 1936, geaca vătuită și-a găsit locul pe umerii celor mai faimoși cântăreți de hip-hop și pasionaților de alpinism. Populară din anii 90 și până în prezent, geaca vătuită este unul din modelele de geci bărbați cu croială scurtă și largă. Poart-o peste un hanorac, alege o pereche de blugi mai largi și încălțăminte sport și ai o ținută completă. Ia in considerare faptul că geaca vătuită, deși călduroasă, nu este impermeabilă. Este bine să verifici prognoza meteo înainte să ieși din casă.