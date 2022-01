Cele mai bune parfumuri Calvin Klein pentru ea

Calvin Klein a fondat acest brand de modă iconic în 1971. A început doar cu paltoane pentru femei. Astăzi, compania este cunoscută pentru lenjeria, blugii, hainele și accesoriile de modă precum ochelarii de soare și în special pentru parfumurile Calvin Klein.Calvin Klein reprezintă un stil autentic, modern și minimalist. Această calitate se reflectă și în parfumurile premiate ale brandului. Astăzi, Calvin Klein a construit un portofoliu impresionant de parfumuri îndrăznețe și emblematice care continuă să provoace limitele lumii parfumurilor. Parfumurile lor întruchipează o estetică de design lustruit care emană puritate și lux. Când alegi un parfum Calvin Klein, alegi ceva dintr-un brand despre care se știe că stabilește tendințe, nu le urmează. Nu este de mirare că un parfum de la Calvin Klein ocupă un loc de mândrie în colecția de parfumuri și lista de dorințe ale fiecărei femei.Citește mai departe pentru a descoperi unele dintre cele mai atrăgătoare parfumuri Calvin Klein pe care vei vrea să le porți pentru a crea o impresie uimitoare.Calvin Klein CK One Eau de Toilette a fost primul parfum unisex CK. A fost lansat în 1994. Menține același stil atractiv și universal și astăzi, cu echilibrul său revigorant de senzualitate și luminozitate.Notele de vârf de mandarine dulci și ananas suculent se amestecă cu papaya, lămâie, cardamom, bergamotă și note verzi pentru a te trimite într-o zi însorită pe plajă. Violeta, iasomia, rădăcina de stânjenel, nucșoara, trandafirul și lăcrămioarele alcătuiesc notele de inimă îmbătătoare ale acestui parfum. Notele de bază de lemn de santal, mosc, chihlimbar, lichen și cedru creează o uscare senzuală cu o căldură persistentă.Calvin Klein Obsession Eau de Parfum a fost introdus în 1985 și deține un miros irezistibil până în zilele noastre. Parfumul este cel mai bine descris ca fiind puternic, pasional și intens.Notele de vârf de bergamotă, mandarină, vanilie, busuioc, lămâie și piersici creează o dispoziție sexy și provocatoare. Notele de inimă evidențiază un amestec unic de condimente exotice, iasomie, floare de portocal, lichen, trandafir, coriandru, lemn de santal și cedru. Mosc, tămâie, zibetă, ambră, vanilie și vetiver conferă notelor de bază profunde și calde un finisaj sofisticat. Intensitatea febrilă a acestui parfum oriental creează o impresie de durată cu aroma sa distinctivă.Apa de parfum Calvin Klein Eternity a fost creată de Sophia Grojsman și lansată în 1988. Parfumul intens este o odă adusă valorilor durabile ale dragostei, familiei și păcii, conceput ca un tribut adus căsătoriei lui Calvin Klein . Parfumul floral romantic are un farmec atemporal.Se deschide cu note de vârf răcoritoare de frezie și mandarină. Notele de inimă oferă un buchet floral vibrant de violetă, trandafir și lăcrămioare, în timp ce lemnul de santal, moscul și heliotropul conferă bazei pământoase un strat enigmatic. În general, este un parfum vesel pe care îl poți purta în fiecare zi pentru a adăuga o notă captivantă.Apa de parfum Calvin Klein Euphoria întruchipează o atmosferă plină de farmec și senzuală care reflectă cele mai intime dorințe ale tale. A fost lansată în 2005. Parfumul oriental încântător este un amestec plăcut de fructe exotice, flori atrăgătoare și o semnătură cremoasă.Notele de vârf sunt făcute atrăgătoare prin utilizarea unei deschideri de rodie acidulată cuplată cu curmal suculent într-un acord verde luxuriant. Floarea senzuală de șampacă, orhideea neagră și floarea de lotus se combină în notele de inimă, adăugând straturi întunecate și exotice. Aroma intensă de chihlimbar din notele de bază se adaugă efectului magic al acestui parfum misterios.Calvin Klein Women Eau de Parfum este o sărbătoare a numeroaselor fațete ale feminității. Tonurile florale lemnoase ale parfumului sunt un amestec minunat de putere proaspătă cu senzualitate delicată. Acest parfum a fost lansat în august 2018. Este o încercare de a capta esența spiritului feminin.Primul puf îți aduce un miros de eucalipt, piper negru și citrice, care alcătuiesc notele de vârf. Magnolia, floarea de portocal și iasomia evidențiază notele delicate de inimă. Notele de bază prezintă un finisaj fin cu lemn de cedru de Alaska, ambrox și olibanum. În întregime, parfumul este un salut la libertatea înnăscută a femeilor împuternicite.Apa de toaletă Calvin Klein CK One Shock este un amestec de mister și distracție. Spre deosebire de CK One original, acesta nu este un parfum unisex. Este disponibil în două variante separate – „pentru el” și „pentru ea”. Parfumul opulent oriental-floral este picant, aromat și cu adevărat irezistibil.Notele de vârf de mac, bujor roz și floarea pasiunii sucesc mințile și fură inimi de la primul miros. Murele și narcisa din notele de inimă se transformă într-un cocktail delicios amestecat cu iasomie și cacao neagră. Chihlimbarul, moscul, paciuli și vanilia formează notele de bază ale unui parfum de neuitat și enigmatic.