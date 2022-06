Cele mai intalnite superstitii pe care miresele le au inainte de nunta

Ziua nunții este unul dintre cele mai așteptate momente de către multe femei. Pe măsură ce marele eveniment se apropie, sunt și femei care resimt presiunea organizării nunții și nu de puține ori se întâmplă ca unele dintre ele să se ghideze și după anumite superstiții.Și nu sunt puțini cei care cred în ele, din moment ce se transmit din generație în generație. Pentru că oamenilor le-au plăcut superstițiile și au făcut tot ce a ținut de ei să încerce să alunge ghinionul. Așa se face că există și superstiții legate de nunți, iar cinci dintre cele mai cunoscute sunt în rândurile următoare.1. Mirele nu trebuie să vadă rochia de mireasă ori viitoarea mireasă îmbrăcată în ea înainte de nuntăConform superstițioșilor, se spune că dacă bărbatul își vede viitoarea soție îmbrăcată în rochia de mireasă înainte de nuntă atunci va atrage ghinionul. De asemenea, cei care sunt și mai superstițioși consideră că nu e bine nici măcar să vadă rochia. Superstiția aceasta are la bază un episod amuzant și are o vechime de câteva sute de ani, pe când se practicau căsătoriile aranjate. La una dintre ele, tatăl miresei nu avea încredere prea mare în calitățile fiicei sale când își mărita fata cu un ginere bogat. Așadar, el dorea ca mirii să se cunoască direct la nuntă, astfel că și fața ei era acoperită cu un voal.2. Mirii fac ceva care să le aducă norocMulți miri încearcă să facă în ziua nunții sau chiar cu ceva timp înainte un lucru care să le aducă noroc. Astfel, există cupluri care aleg să pună un bilet la loto, să joace la loz în plic, la bingo sau poate chiar la un casino online. Spre exemplu, în secțiunea pacanele NetBet există un slot care se potrivește cu un astfel de eveniment: Lucky Lady's Charm Deluxe, o producție a companiei Novomatic. Acesta are printre simboluri obiecte considerate norocoase, precum trifoiul cu patru foi, o potcoavă sau o monedă de aur.3. Unele mirese evită să probeze voalul cât timp sunt îmbrăcate în rochia de mireasăSunt multe femei care respectă la sânge această superstiție. Chiar dacă originea ei nu este cunoscută, se consideră că probarea voalului simultan cu rochia de mireasa este un eveniment care aduce ghinion. Așadar, cumva s-a transmis din generație în generație că un astfel de gest trebuie evitat.4. A vedea o altă mireasă pe drumul spre biserică aduce ghinionCu siguranță ai auzit de această superstiție, din moment ce aproape toate miresele o respectă. Se evită cu orice preț ca două mirese să se intersecteze pe drumul spre biserică sau aici întrucât se consideră că aduce ghinion. Tocmai din acest motiv la unele nunți sunt oameni care se asigură că miresele nu se vor intersecta.5. Nu e bine să faci poza îmbrăcată în mireasă înaintea nunțiiSunt multe femei care evită să facă vreo poză îmbrăcate în rochia de mireasă înaintea marelui eveniment. De altfel, există și magazine de rochii de mireasă ori ateliere care le interzic femeilor să facă poze îmbrăcate în rochie atunci când probează. Reprezentanții unor magazine au justificat această decizie pe seama faptului că nu doresc să fie responsabili pentru eventualul ghinion ce se poate ivi. Nici istoria acestei tradiții nu este cunoscută, dar multe femei o aplică.Aceste superstiții respectate de unele femei sunt și rodul presiunii ce apare în timpul organizării unui astfel de eveniment, dar după marea petrecere totul este dat uitării.