Culoarea anului 2018: afla ce nuanta se poarta la anul

Culoarea anului 2018 transmite originalitate, ingenuitate si gandire vizionara, dupa cum sustin cei de la Pantone Color Institute, Insitutul care an de an, inainte de Sarbatori, dezvalui culoarea anului care urmeaza. Nunata va influenta nu numai lumea designerilor de interior, ci si designerii vestimentari, care vor face tot posbilul sa introduca aceasta culoare in vestimentatiile pe care le creeaza.Potrivit reprezentantilor Insitutului Pantone, o nunata provocatoare in mod dramatic, dar, in acelasi timp, meditativa, PANTONE 18-3838 Ultra Violet inseamna originalitate, ingenuitate si un stil de gandire indreptat catre viitor, vizionar. Cei de la Institutul Pantone au remarcat ca in ultimele decenii eigmaticul mov ultraviolet a devenit un simbol al neconventionalului artistic. Artisti Prince, David Bowie si Jimi Hendrix sunt cei care au adus aceasta nuanta in cultura pop, ca o expresie a individualitatii lor.Culoarea anului 2018 nu ar trebuis a lipseasca nici din locuinta ta. Pernele decorative in aceasta nunata sunt o idee de décor in tendinte. Draperiile Ultra violet pentru sufragerie, dar si pentru dormitor, pot fi o alta alegere. Poate fi si nuanta ideala pentru un set de vesela.Un perete din dining sau din dormitor in culoarea anului este, de asemenea, o optiune la care te poti gandi.Ultra violet ste o culoare pe care o poti purta oricand, in ciuda faptului ca este o nuanta tare, pe care poate nu totat lumea o va indragi de la inceput. O poti asorta cu roz pal, un pic de galben pui, alb, crem. Cat despre obiectele vestimentare pe care poti sa le porti, ai varianta unor rochii, a unor bluze, a fustelor. Poti sa porti si o pereche de pantaloni in aceasta nuanta.Accesoriile sunt o varianta excelenta pentru a purta Ultra violet anul care vine: de la cercei, pana la margele si brose, poti intotdeauna sa gasesti o bijuterie care sa contina culoarea anului.