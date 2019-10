Culorile toamnei 2019. Te vei indragosti de ele

Iata care sunt culorile in tendinta in toamna 2019:Menta este, fără îndoială, cea mai tare culoare a acestui sezon. Este posibil să nu fie cel mai des întâlnita în acest sezon de aceea este speciala și frapanta. Cu siguranță va fi preferata ta! Pentru a arăta spectaculos, o poti combina cu alb, negru sau cu tonuri crem. De asemenea, arată minunat în detalii.O altă senzație de culoare în această toamnă, este trandafirul, o nuanță pastelată care nu poate lipsi din dulapul tău. Îl puteți combina cu culori foarte contrastante, precum roșul, și arată minunat. Am văzut deja în mod repetat pe covorul roșu al Emmy-ului, un succes total! Arată frumos si cu alte nuanțe pastelate, cum ar fi violetul. Este doar o chestiune de imaginatie!Culoarea portocalie este o adevarata senzatie a toamnei 2019. Contrastele pe care le puteți crea cu el vor fi cele mai înalte în sezonul toamnei. Se asorteaza de minune cu culori neutre, nude, ocru și chiar cu verde militar, care este o altă culoare in tendință. Arată spectaculos!Ciocolatiul nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba anul acesta. Se potriveste de minunte cu tonurile toamnei si se poate combina cu coral sau negru. Cu roz mexican arata grozav. Puteți face, de asemenea, combinații de culori sezoniere, cum ar fi menta. Și asumați-vă un risc si cu tonurile de albastru.O altă culoare care va domni toamna este albastru deschis, care se asorteaza de minune cu alb.Această tonalitate vine ca o pata de culoare în această toamnă, deoarece poate conferi clasă și eleganță ținutei tale. Îl puteți combina cu culori care pot părea puțin riscante, dar te asigurăm că va arăta grozav, cum ar fi cafeaua, violetul și albastrul rege.