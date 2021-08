Cum alegi rochia potrivita daca esti plinuta

A purta marimi mari nu te exclude de la moda si nici nu iti interzice sa arati si sa te simti bine cu ceea ce porti. De aceea, iti propunem cateva sfaturi, astfel incat sa poti arata grozav in orice moment si sa te bucuri.Daca vrei sa stii la ce sa acorzi atentie atunci cand alegi o rochie, arunca o privire la aceste recomandari:Exista sfaturi si trucuri pentru a gasi un model care ascunde partile corpului care nu-ti plac si iti pun in evidenta calitatile. Deci, este doar o chestiune de a gasi cea mai frumoasa rochie pentru tine:- Tonurile intunecate tind sa stilizeze mult mai mult decat cele deschise. Deci, poti opta pentru o rochie neagra, bleumarin, rosu inchis sau verde smarald. De asemenea, daca decizi sa porti o rochie neagra in timpul zilei, ar trebui sa o combini cu accesorii colorate pentru a nu opta pentru negru din cap pana in picioare.- Rochiile de petrecere sunt mult mai potrivite intr-o culoare solida, desi poti alege si modele cu imprimeuri mici.- Imprimeurile mari adauga volum corpului. Modelul acestora influenteaza perceptia asupra rochiei si a corpului. Pentru rochii marimi mari, alege imprimeuri mai mici si mai putin concentrate intr-o anumita zona, deoarece vor avea un efect de slabire.- Nici rochiile maxi nu sunt de obicei o optiune buna, rareori stilizeaza silueta. Opteaza pentru rochii croi lejer marimi mari pentru un look elegant si confortabil.- Opteaza pentru modele in tesaturi nu foarte vaporoase si stralucitoare. Tesaturile plisate ofera in general mai mult volum decat este necesar, asa ca alege o rochie simpla.- Rochiile drapate sun foarte potrivite pentru astfel de evenimente si ajuta la ascunderea zonei abdomenului.- Incearca sa marchezi talia cu o centura, deoarece acest lucru face ca silueta sa para echilibrata.- In ceea ce priveste rochiile lungi, pariaza pe un model cu croiala imperiala sau cu talie marcata, deoarece aceasta va prelungi silueta.- Fii foarte atenta la rochiile cu paiete si aplicatii, uneori pot da mai mult volum siluetei.- Evita decolteurile stranse care scurteaza gatul. Decolteurile in V tind sa stilizeze mult mai mult decat cele rotunde.- Tocurile, de asemenea, ajuta silueta sa para mai subtire.Este o greseala sa crezi ca femeilor plinute li se potrivesc aceleasi sfaturi de imagine. Totul depinde daca corpul tau are mai mult volum in partea superioara (spate si bust) sau pe solduri si coapse.Lasa in urma convingerea ca pentru a arata bine trebuie sa porti haine foarte largi, precum tunici, si intotdeauna negre. Totul este sa obtii o armonie vizuala a corpului tau prin respectarea acestei reguli de imagine:- Daca ai mai mult volum in partea de sus, trebuie sa compensezi cu volumul pe care il adaugi in partea de jos.- Daca ai mai mult volum in partea de jos, ar trebui sa-l echilibrezi adaugand mai mult volum in partea de sus.Vrei sa te imbraci elegant si sexy in acelasi timp? Cea mai buna optiune este sa porti o rochie simpla intr-o croiala dreapta. Daca unul dintre atributele tale sunt picioarele, nu te teme sa porti o rochie deasupra genunchiului (fara a fi nevoie sa porti o fusta mini) si sa adaugi o centura subtire, ii va da o nota de stil si rafinament, si tu te vei simti elegant si sexy.Acum multi ani, era dificil sa gasesti rochii marimi mari moderne, dar lumea modei a tins spre o mai mare diversitate in ultimii ani. Acum poti opta pentru diverse modele, amestecand culori, materiale si detalii interesante chiar pe https://www.jojofashion.ro/