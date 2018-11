Cum porti carourile cu stil. Iata cu ce trebuie sa le combini ca sa arati bine

Iata cu ce trebuie sa combini carourile pentru a arata chic in aceasta toamna:Prima regula foarte importanta pentru a purta carourile o reprezinta combinatia culorilor. Mare atentie cu ce nuante le combini. Acestea trebuie sa fie piese neutre sau tonuri simple. Poti combina carourile cu negru sau culori luminoase si vibrante.Culoarea este cheia pentru ca nu trebuie sa fie nici foarte evidenta, nici prea plictisitoare, echilibrul și ingeniozitatea fiind esentiale pentru un outfit reusit in carouri.Vedetele toamnei sunt jachetele in carouri. Asadar, renunta la jachetele feminine, cambrate si adopta un stil masculina. Se poarta jachetele oversize, cu maneci largi, care se incheie dincolo de incheietura mainii.Daca nu ai inca o fusta in carouri in dressing este momentul sa ti-a achizitionezi deoarece este o piesa hot in aceasta toamna. Are un efect special si ofera o eleganta uimitoare. De asemenea, este foarte chic si iti ofera un outfit surprinzator, care va fi cu siguranta admirat de toata lumea.Sacoul in carouri te poate salva in orice situatie. Este versatil si il poti combina atat in stilurile elegante, cat si pentru cele casual. Este o piesa care aduce o nota subtila de eleganta si rafinament si te scoate din anonimat.