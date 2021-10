Cum sa abordezi stilul smart casual cu ajutorul alegerilor oferite de Trends Adina Buzatu

Astazi, principala cerinta atunci cand intocmesti o garderoba este sa gasesti un echilibru intre codul vestimentar formal si cel informal.Stilistii din lumea moderna, pintre care si creatoarea de moda Adina Buzatu sunt de parere ca este usor sa inveti cum sa combini haine clasice cu detalii la moda.Odata cu aparitia acestui stil, angajatii de birou au castigat o mai mare libertate in alegerea hainelor - blugii au venit sa inlocuiasca pantalonii clasici, jachetele formale au fost inlocuite cu blazere si pulovere. O trasatura distinctiva a stilului este flexibilitatea, iar acest lucru este valabil mai ales pentru barbatii cu o garderoba modesta.Alegand haine si accesorii de la Trends by Adina Buzatu vei reusi sa accepti provocarea si sa te imbraci anume asa – smart casual.Daca doresti sa abordezi stilul smart casual, cea mai buna solutie este sa iti completezi tinuta casual cu piese ingrijite, coezive sau sa combini tinuta formala cu cea casual pentru a „inmuia” aspectul prea formal. Poti apela la sfaturile oferite de stilistii creatoarei Trends Adina Buzatu sau poti incerca sa te aventurezi singur in aceasta calatorie.S-au spus si s-au scris multe despre stilul casual. Nu este de mirare ca barbatii care urmeaza moda isi pun o intrebare destul de fireasca - cum sa adapteze acest stil destul de liber la un stil strict de birou? Daca, in conformitate cu reglementarile interne stabilite in organizatie, imaginea ta trebuie sa fie prezentabila, dar nu stricta, alege-ti o garderoba smart casual.. Potrivit designerilor, stilul smart casual este un cod vestimentar informal, care intr-un anumit fel combina elemente clasice si moderne de garderoba. Primele look-uri smart-casual s-au dovedit a fi timide - tinerii au schimbat o jacheta stricta, clasica, cu una mai casual, din bumbac, iar acesta a fost inceputul transformarii cu succes a stilului.Daca evaluam stilurile actuale in moda masculina dupa gradul de confort, smart casual se va afla fara indoiala printre primele, pe locul doi dupa stilul sport. In plus, prin combinarea hainelor in functie de propriul gust, poti crea seturi stricte in conformitate cu codul vestimentar sau aspectul usor pentru intalniri distractive cu prietenii. Unicitatea garderobei casual inteligente rezida in minimalismul sau - nu trebuie sa umpli garderoba cu multe haine, trebuie doar sa achizitionezi detalii de baza si sa le combi, bazandu-te pe o anumita situatie si pe propriul simt al stilului.