Cum sa ai o tinuta ingrijita. Afla ce trebuie sa faci ca sa mentii hainele si incaltamintea in stare buna

O garderoba completa poate costa foarte multi bani. De aceea e foarte important sa ai grija de hainele tale si sa te asiguri ca sunt bine intretinute. Acest obicei le va prelungi viata si te va ajuta sa economisesti mult pe termen lung.Calcarea hainelor are un dublu avantaj. Hainele calcate arata mai ingrijit si mai elegant, iar aburul de la fierul sau statia de calcat omoara bacteriile care se acumuleaza in tesaturi. Insa e foarte important sa fii atenta atunci cand calci, ca sa nu deteriorezi hainele fara sa vrei. Exista acum fiare si statii de calcat performante , care garanteaza zero arsuri si iti permit sa calci materiale diferite, precum blugi sau matase, fara sa schimbi setarile de temperatura. Calcatul face depozitarea hainelor mai usoara si le imbunatateste aspectul, iar tu vei avea un aspect mai ingrijit.Depozitarea corespunzatoare a hainelor scade gradul lor de uzura si ne economiseste si spatiu in dulap. Hainele trebuie intotdeauna impaturite inainte de a intra in dulap, fara a fi inghesuite pe rafturi, pentru a evita sifonarea sau deteriorarea materialelor. De asemenea, evita sa tii haine in spatii umede, cum e baia. Motivul e ca umiditatea incurajeaza aparitia mucegaiului, care poate creste si pe haine.Felul in care porti hainele e la fel de important ca felul in care le intretii. Daca vrei sa reduci uzura hainelor tale, atunci ai nevoie de un sistem de rotatie. Cu cat porti mai des un articol de imbracaminte, cu atat se va uza mai repede. Ca sa poti prelungi durata lor de viata, trebuie sa reduci aceasta uzura. Incearca sa porti echilibrat toate hainele tale si sa nu porti prea des o anumita tinuta, chiar daca e preferata ta.Spalarea este unul dintre cei mari factori de uzura pentru hainele noastre. Temperatura la care spalam, culoarea hainelor sau materialul de fabricatie sunt factorii pe care trebuie sa ii iei in seama, daca vrei ca hainele sa reziste in timp.E important sa speli hainele intotdeauna la temperatura de pe eticheta lor, conform unui cod de culori, asa cum arata si Cleanipedia . Spre exemplu, spala hainele albe si cele colorate separat si evita sa amesteci haine cu fermoare sau capse cu haine delicate, precum cele din matase sau crosetate. De asemenea, fii atenta si la frecventa cu care speli hainele, ca sa eviti uzura care poate aparea dupa spalari prea dese.O tinuta ingrijita nu este completa daca incaltamintea ta nu e bine intretinuta. Trebuie sa ai mereu grija ca incaltamintea ta sa fie curata si data cu crema, daca e cazul. De asemenea, e bine sa folosesti sanuri (forme care se pun in interior) ca sa pastrezi forma pantofilor tai. Modul in care intretii incaltamintea depinde de materialul din care este fabricata.Fie ca vorbim de cizme, pantofi sau ghete, incaltamintea din piele are nevoie de atentie speciala. Pielea este mai sensibila decat alte materiale, asa ca e necesar sa o cureti si sa o dai cu crema frecvent. Astfel, pielea isi va pastra luciul si va rezista mai mult timp.Adidasii, balerinii sau alte tipuri de incaltaminte din material textil nu necesita eforturi prea mari pentru intretinere. Acestia pot fi curatati direct in masina de spalat, insa trebuie sa ai grija la temperatura de spalare si e bine sa eviti sa ii speli prea des, ca sa nu se deterioreze.Pentru alte tipuri de incaltaminte, cel mai bine este sa urmezi instructiunile de intretinere ale producatorului, care pot varia in functie de materialele de fabricatie.