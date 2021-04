Cum sa alegi cele mai potrivite rochii de copii pentru fetita ta

Orice mamica isi doreste ca fetita ei sa fie mereu in centrul atentiei, inca din primii ani de viata. La fel ca toti ceilalti membri ai familiei, fetitele au nevoie de o tinuta perfecta atunci cand sunt “in societate”, iar cele mai multe dintre ele adora sa poarte rochii. Pentru a veni in intampinarea micilor printese, unele branduri de haine dedicate micutilor includ in oferta lor si categoria rochii copii , cele mai adecvate modele pentru aceasta categorie de varsta fiind cele care pun accentul pe confort si design-uri vesele si colorate.Spre deosebire de baieti, fetele se pot considera norocoase cand vine vorba de moda, avand la dispozitie o varietate mult mai mare de modele de haine. Pe langa faptul ca o fetita se poate imbraca cu haine similare cu cele ale baietilor (pantalonasi, salopete, bluzite etc.), rochiile pentru copii sunt articolele vestimentare care le apartin in totalitate si care le fac sa straluceasca si sa atraga privirile tuturor celor din jur. Desi la varsta copilariei fetitele sunt simpatice in orice rochie ar imbraca, cu cat design-ul acesteia este mai colorat si mai vesel, cu atat se vor simti ca niste printese.Pe langa un design cool care sa le scoata in evidenta in zilele calduroase si senine, este important sa luam in considerare si alte detalii importante atunci cand alegem rochii pentru copii:Cand vine vorba de alegerea unei rochii pentru copii, materialul este probabil cel mai important detaliu de care sa tii cont. Fetitele se vor simti cel mai confortabil in tesaturi naturale precum bumbacul organic, acestea fiind usoare si moi la atingere. Mai ales in zilele calduroase de vara, alegerea unor rochii pentru copii din bumbac organic certificat GOTS va garanta confortul printesei tale, permitand pielii sale delicate sa respire.Inainte sa cumperi rochii pentru copii, asigura-te ca alegi marimea potrivita pentru fetita ta. Unii parinti tind sa opteze pentru dimensiuni mai mari, gandindu-se ca cea mica va creste rapid si o va putea purta pentru mai mult timp. Poate ca acest principiu functioneaza pentru alte articole vestimentare, insa cand vine vorba de o rochita, aceasta va arata bine pe corpul fetitei tale doar daca are marimea corecta. Oricat de draguta este rochia la capitolul design si culori, daca dimensiunile nu sunt corespunzatoare, fetita ta se va simti ciudat si incomod atunci cand o va imbraca.Daca atunci cand esti la cumparaturi te simti obligata sa alegi intre confortul fetitei tale si cat de trendy va arata in rochita pe care vrei sa i-o cumperi, nu te afli in magazinul potrivit. Cand vine vorba de rochii pentru copii, nu exista compromis intre look si confort, fiind obligatoriu sa alegi o rochie care sa fie atat in pas cu moda, cat si comoda. Din fericire, exista branduri de rochii pentru copii care intrunesc perfect aceste doua conditii.