Cum sa alegi sutienul perfect pentru tine, in functie de sfaturile expertilor

Deși reprezintă niște articole vestimentare cărora nu li se acordă atât de multă atenție tocmai pentru că nu sunt la vedere, piesele de lenjerie intimă sunt extrem de importante pentru a avea o ținută comodă pe tot parcursul zilei și ,de multe ori, pentru ca piesele principale ale ținutei să se așeze bine pe corp, mai ales în cazul materialelor mai subțiri sau care sunt puțin transparente. Totuși, chiar dacă nu este cazul, este imposibil să vă simțiți bine în propria piele cu un sutien nepotrivit, care nu oferă suficientă susținere, este prea strâmt sau nu are forma potrivită pentru corpul tău.Cumpărarea lenjeriei intime poate fi considerată o provocare de către majoritatea femeilor, mai ales pentru că este dificil să găsești un sutien potrivit în funcție de trăsăturile personale. De aceea, această experiență poate fi stresantă și frustrantă, mai ales dacă nu reușești să găsești în timp util ceva potrivit. Cu siguranță, nu sunt puține situațiile în care părăsești magazinul fără să fi achiziționat vreun articol sau chiar cu cumpărând un articol nepotrivit doar pentru că este o necesitate urgentă, ceea ce este mult mai rău.Pentru a evita disconfortul și situațiile neplăcute, este bine să cunoașteți greșelile frecvențe pe care le fac majoritatea femeilor atunci când achiziționează lenjerie intimă, dar și câteva recomandări pentru fiecare tip de bust. Astfel va fi mult mai ușor să faceți alegerea potrivită și să fii mulțumită în totalitate de produsul ales. Principala regulă pe care trebuie să o ai în minte este că fiecare corp este diferit și că ar fi imposibil ca un singur suntient să se potrivească perfect pentru sute de femei. De aceea, trebuie să ai răbdarea necesară pentru a încerca și a experimenta cu cât mai multe modele, materiale și branduri, pentru a găsi piesa care îți oferă confortul ideal pentru fiecare zi.Iată câteva sfaturi care sperăm să-ți fie extrem de utile în alegerea următorului sutien pe care îl vei achiziționa.1. Mărimea potrivită poate fluctua de la un brand la altul, ceea ce înseamnă că trebuie să fii deschisă la a încerca mai multe mărimi pentru a o găsi pe cea perfectă pentru tine. Este perfect normal ca o femeie să poarte mai multe mărimi la sutien în funcție de piesă, mai ales dacă este vorba de firme și modele diferite. În acest sens, cel mai probabil mărimea potrivită pentru tine este diferită la un model fără bretele față de un model clasic. De aceea, mărimea nu este întotdeauna cel mai potrivit indicator și ar trebui să vezi cum te simți purtând acea piesă.2. Alege un model care oferă majoritatea susținerii din bretele. Bretelele trebuie să fie drepte și să nu cadă cu ușurință de pe umeri, acesta fiind un semn că nu oferă susținerea suficientă. Un astfel de sutien ar putea afecta aspectul ținutei pe care o porți și ar putea deveni extrem de incomod și neplăcut.3. Experimentează cu alte modele în afară de cele clasice. Unul dintre cele mai populare modele este cu siguranță sutienul pentru tricou, care are o largă utilizarea datorită versatilității sale. Pentru că nu are modele în relief și este destul de simplu, este considerat de majoritatea femeilor o opțiune cu care nu se poate da greș în ceea ce privește alegerea unui sutien. Totuși, deși merge cu multe articole vestimentare problema poate fi cu totul alta. Este posibil ca acest tip de sutien să nu fie cel potrivit pentru corpul tău. De aceea, poți încerca alte stiluri, care ar putea fi mult mai potrivite.4. Ai grijă atunci când alegi materialul. Pentru a fi purtat întreaga zi, sutienul trebuie să fie fabricat dintr-un material care să nu irite pielea și care să-i confere confortul necesar. De aceea, ar fi indicat să evitați sutienele din dantelă în astfel de cazuri, optând pentru materiale ceva mai prietenoase cu pielea.5. Pentru un bust plin, este indicat să alegeți sutiene care au fost concepute pe baza ultimelor tehnologii, care oferă o susținere suplimentară. Industria lenjeriei intime pentru femei s-a dezvoltat extrem de mult în sensul de a asigura un confort suplimentar pentru toate tipurile de bust, inclusiv pentru marimile mari.6. Chiar dacă purtați o mărime mai redusă la sutien, aveți grijă să nu alegeți un model prea strâns. O mărime prea mică nu va pune trăsăturile în valoare și va fi extrem de incomodă și de neplăcută.7. Optează întotdeauna pentru sutiene de calitate, chiar dacă prețul este mai ridicat. Un sutien este o piesă esențială pentru orice ținută de zi cu zi și reprezintă cu siguranță o investiție de care vă veți bucura mai mult timp. De aceea, meritați să vă bucurați nu doar de un aspect frumos, ci și de un confort pe măsură.Sursa foto : pixabay.com