Cum sa arati bine fara prea mult efort: 5 schimbari de look simplu de realizat

Daca simti nevoia sa iti reimprospatezi aspectul, exista numeroase moduri simple prin care sa iti conturezi un look nou, fara sa depui prea mult efort.Fie ca alegi sa iti reinnoiesti garderoba, sa adopti un make-up diferit, sa iti vopsesti parul sau sa iti schimbi coafura, orice schimbare, oricat de mica ar fi, te va ajuta sa te simti mai frumoasa si mai increzatoare.Iata cateva schimbari de look simplu de realizat in orice perioada a anului:O tunsoare noua iti poate schimba total aspectul fetei, accentuand diferite trasaturi ale chipului. Daca ai parul foarte lung, o tunsoare deasupra umerilor te va face sa pari o persoana noua. Pe de alta parte, daca tii la lungimea parului tau, dar ai nevoie de o schimbare, poti alege o vopsea de par care sa iti reimprospateze look-ul. Din satena poti deveni bruneta fara prea mare efort, iar daca vrei ca schimbarea sa fie una semnificativa, poti alege sa iti faci cateva suvite in contrast cu nuanta actuala a parului.Daca porti ochelari de vedere, una dintre cele mai bune metode de a-ti schimba look-ul este sa investesti in cateva rame. Ia in considerare culoarea, grosimea, forma si materialul ramelor pentru a identifica cel mai potrivit stil pentru tine. In acest fel, iti vei putea asorta ochelarii cu tinuta si sa iti schimbi aspectul in fiecare zi.De asemenea, daca vrei ca schimbarea sa fie mult mai vizibila, inlocuieste ochelarii de vedere cu lentilele de contact. Fata ta va deveni mai luminoasa si, fara indoiala, noul tau look va fi repede remarcat.Pentru a arata elegant fara efort, e nevoie sa fii organizata. Evita aglomeratia din dulapuri si scapa de lucrurile deteriorate, care nu iti mai vin sau pe care nu le porti. Toate hainele care s-au demodat sau care nu se mai potrivesc gusturilor tale actuale ar fi bine sa fie donate, pentru a se bucura altcineva de ele. Odata ce ai scapat de lucrurile inutile, poti sa iti creezi outfituri perfecte pentru stilul tau actual din vestimentatia ramasa, sa iti imbogatesti garderoba cu piese noi si la moda si sa te bucuri din plin de hainele pe care le porti.Esti o admiratoare inraita a rujului tau? Nu e un lucru rau sa fii constanta in alegerile tale, insa uneori e nevoie de o schimbare pentru a iesi din anonimat. Indrazneste ca, din cand in cand, sa incerci o noua culoare, poate una mai indrazneata, pentru un outfit extravagant, sau, din contra, o nuanta nude, pentru a lasa impresia unui look natural.Pe de alta parte, daca nu obisnuiesti sa te machiezi, accepta aceasta provocare si adauga un strop de culoare chipului tau. Pentru inceput, poti incerca nuantele discrete, pentru ca schimbarea sa nu fie una radicala, iar odata cu trecerea timpului, vei invata sa te machiezi ca o vedeta de pe copertele revistelor glossy.O alta schimbare de look pe care o poti incerca este sa folosesti alte accesorii pentru completarea tinutelor tale. Inlocuieste cerceii de mici dimensiuni cu unii oversized, poarta bratari si coliere, adauga palarii ori esarfe vestimentatiei tale zilnice. Accesoriile sunt printre cele mai importante obiecte din garderoba unei femei, avand „puterea“ de a schimba total un look banal intr-unul care sa te ajute sa te evidentiezi in multime.Sursa foto: Angela Luchianiuc/ Shutterstock