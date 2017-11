Cum sa ne imbracam in sezonul rece? Designerii isi cauta inspiratia in trecut

In sezonul rece, stilul iti tine de cald. Vara nu a fost inca data uitarii, iar primele propuneri ale designerilor pentru anotimpurile mai friguroase reflecta nostalgia diminetilor petrecute pe terasa si dorul de o calatorie la mare. In acest scenariu, prevalenta voalurilor de matase si a rochiilor vaporoase nu este deloc surprinzatoare.Nu degeaba sunt vitrinele magazinelor pline de bluze de dama . Puloverele si hanoracele nu mai sunt singurele surse de caldura si confort.Optiunile acopera un spectru mult mai versatil, de la croielile indraznete inspirate din look-ul de cowboy sau dandy, pana la nobilul tartan scotian si mantourile din tweed ale generatiei interbelice.Cu fiecare lansare de colectie, designerii de top au presarat indicii si sugestii. Cine are ochi sa le vada, va detine o harta spre cea mai ravnita comoara a lumii modei.Un stil autentic, retro si personalizat care respecta atat exigentele catwalk-urilor internationale cat si buzunarele mai modeste. In aceasta toamna, privim in urma si reconstituim tinute vestimentare arhaice, dar nemuritoare.Cum se imbraca ShakespeareBranduri precum Kenzo sau John Galliano resusciteaza bluzele cu gulere de tip englezesc. Tendintele ultimelor colectii au alunecat spre boemii ani ai protestelor de strada, ai festivalurilor Woodstock si ai artei Andy Warhol, insa, de data aceasta, vom merge cu un secol in urma.Bine ati venit in noua era Victoriana. Rochiile pe gat, ornate sau imprimate, cu dantela sau in stil minimalist, curg in linie dreapta sau intr-o cascada de tesaturi pana la podea. Tinuta e menita sa intretina misterul si sa sporeasca anticipatia.Colectia Valentino toamna-iarna, sub semnatura lui Pierpaolo Piccioli, a imbinat moda renascentista cu piesele onirice, fanteziste ale grupului milanez Memphis care, spre sfarsitul anilor ’80, decora ceramica si mobilier in simboluri avangardiste.In definitiv, s-a stabilit. Carourile sunt cel mai dorit imprimeu al toamnei 2017.Cum se imbraca Greta GarboColectia ideala trebuie sa indeplineasca cu success un criteriu esential: acela de a complimenta garderoba personala. Toamna se accesorizeaza cel mai bine cu trenciul.In 1928, acest articol vestimentar a fost imbracat in premiera de o femeie. Si nu orice femeie, ci o femme fatale a Hollywood-ului, Greta Garbo, intr-un rol legendar, in flmul “A woman of affairs”.Trenciul a fost reluat de o suita de staruri ale peliculei alb-negru, de la Katharine Hepburn, la Catherine Deneuve. Insa in comercial in consacra Thomas Burberry, iar pe masura ce alte tinute se perimeaza sau se pierd in arhivele istoriei, trenciul cunoaste renasteri succesive, indiferent de sezon sau temperaturi.In 2017, trenciurile de la Celine, Stella McCartney si Michael Kors revin la nylon ca material durabil, elastic si imposibil de sifonat. O alegere ideala pentru un city break la Roma.Cum se imbracau haiduciiDaca haina de ploaie s-a inradacinat ferm ca piesa vestimentara universala- atat ca tinuta eleganta, cat si una casual, articolele de imbracaminte care oinsotesc urmeaza un drum versatil si ramificat.Un exemplu mai neobisnuit sunt curelele, un accesoriu de cele mai multe ori ignorat sau intrebuintat gresit, din cauza intelegerii limitate a felului in care poate fi asortat.Cureaua lata revine in forta in 2018- pentru motive de securitate, fara pusca. Prada, Isabel Marant, Nina Ricci si Monse promoveaza puternic curelele din piele, in culori aprinse, metalice si tesaturi vizibile.Femeile pot aborda cu impunitate un look de cavaler teuton sau haiduc autohton. Oricum ar fi, cucerirea este asigurata.Epoletii, cataramele si mansetele se numara printre accesoriile de inspiratie militara care aduc un plus de vintage in sezonul toamna-iarna 2017.Cum sa ne imbracam ca Pretty WomanCine stie daca personajul Richard Gere s-ar mai fi indragostit nebuneste de personajul Juliei Roberts fara acea nemuritoare aparitie in rosu-aprins.Intregi generatii de fetite au visat la rochia de seara semnata Marilyn Vance-Straker- designerul dinsiIn cadrul unei colectii de toamna monocromatice, brandurile Givenchy, Tod’s, Oscar de la Renta, Armani si Dolce and Gabbana au implinit fantezia. In stadiul lui primordial, fara a glisa pe paleta de nuante, rosu a defilat pe catwalk-urile mondiale ca un refren contagios- de la cizmele inalte marca Fendi pana la bluzele de dama semnate Calvin Klein.Cum se imbraca buniculCreativitatea nu se naste din conformitate. Pare sa fie regula de aur a designerilor, in anul 2017. In plus, femeile isi doresc o atitudine XL, iar moda le vine in ajutor.Alexander Wang, Off-White si Dries van Noten au reiterat colectiile de vara odata cu jachetele, bluzele si mantourile cu umeri supradimensionati si maneci de guma, care lasa vederii nu mai mult decat varfurile degetelor. Imprumutul s-a facut din garderoba bunicilor, asa cum ii surprindem in fotografiile alb-negru, in posturi sobre, dar indraznete.Amestecul de nonconformism si traditie reuseste sa aduca un plus de nostalgie lunii noiembrie.Cum sa ne imbracam ca o MatryoskaGucci si Altuzarra preconizeaza o iarna cu temperaturi siberiene. Altfel nu ar fi sapat dupa moda ruseasca cu gulere infoiate de blana, mantouri lungi soldatesti, pardesiuri cu tunica si pantaloni army cu buzunare adanci.Aceiasi designeri au aruncat insa un ochi si spre anotimpuri mai calduroase. In folclorul rusesc si-au gasit inspiratia pentru piesele vestimentare cu broderii si imprimeuri florale si cizmele Libertine in culori de curcubeu.Prin croiala, culoare sau inspiratii extravagante, piesele vestimentare ale sezonului iarna-toamna 2017 se remarca prin aerul uber-cool si atitudinea indrazneata. Tinutele vaporoase de matase, fiind atemporale, raman preferatele podiumului. Insa unele dintre noi suntem friguroase, iar lana si casmirul nu dezamagesc niciodata, indiferent de diferentele de temperatura.