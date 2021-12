Cum sa porti cizme de dama lungi pana la genunchi

În timp ce tendințele de încălțăminte vin și pleacă, popularitatea cizmelor lungi, până la genunchi, a trecut testul timpului. Desigur, este ușor de înțeles de ce. Aceste cizme damă clasice au cu siguranță multe de oferit femeilor. Pe lângă faptul că oferă căldură în lunile mai reci, această încălțăminte este, de asemenea, foarte șic și surprinzător de versatilă.Cizmele până la genunchi sunt elegante și versatile și pot fi purtate cu multe ținute diferite și într-o varietate de setări, fie că este o ieșire de noapte sau un brunch de weekend. Poți purta cizme lungi cu fuste mini, fuste midi, pantaloni scurți, rochii și chiar peste blugi skinny pentru un plus de căldură. Există, de asemenea, diverse culori și texturi din care poți alege, inclusiv negru, maro, alb și piele și piele întoarsă. Dacă vrei o pereche de cizme lungi care să se potrivească cu orice, negrul este o modalitate ușoară de a-ți actualiza ținutele și de a deveni șic fără efort.Cizmele până la genunchi se pretează bine la o varietate de look-uri și setări diferite. Le poți împerechea cu blugi skinny și un blazer pentru un look de călărie, sau pentru o ținută sofisticată și elegantă, poți purta cizme lungi cu toc ascuțit cu o rochiță neagră și o haină asortată. Sunt atât de multe combinații de ținute încât alegerea îți aparține și nu trebuie să îți fie teamă să experimentezi cu diverse opțiuni.Cizmele înalte până la genunchi sunt încă la modă și încă vor mai fi pentru o lungă perioadă de timp, deoarece s-au cimentat ca o bază de modă. De asemenea, s-au bucurat de o renaștere a popularității în ultimul an.Poți și ar trebui să porți șosete atunci când porți cizme damă înalte până la genunchi, nu doar pentru confort, ci și pentru a preveni mirosul după mai multe utilizări. În loc de șosete scurte, caută ceva care să ajungă chiar sub genunchi. De asemenea, poți purta ciorapi negri sau opaci cu cizme negre până la genunchi pentru mai multă acoperire, un aspect mai sofisticat și ca o modalitate de a-ți proteja pielea de intemperii.Cizmele până la genunchi nu ar trebui să facă parte din ținutele tale de la locul de muncă. Deși pot arăta deosebit de elegante și feminine, nu se potrivesc cu îmbrăcăminte formală. Dacă ai un cod vestimentar business casual și le combini cu o rochie clasică lungă potrivită, acest lucru ar putea funcționa.Când cumperi cizme lungi, vei vrea să acorzi atenție potrivirii. Ele sunt menite să fie confortabile în jurul gambelor, dar cu siguranță nu atât de strânse încât să fie inconfortabile sau să îți facă picioarele să se umfle. Nu îți strânge picioarele în ele. Fermoarul ar trebui să poată urca cu ușurință.Perfecte pentru serviciu, weekend, nopți și nu numai, cizmele lungi pot arăta fantastic cu o varietate de ținute. Tot ce trebuie să știi este cum să le combini corect. Iată ghidul nostru despre cum să porți cizme damă lungi pentru un look superb.Nu poți da greș cu cizmele negre iarna și cu atât mai mult cu cizmele negre până la genunchi. Acestea sunt articole de bază grozave pe care trebuie să le ai în garderoba ta, asigurându-vă că se vor potrivi cu orice ținută pe care o alegi. Dacă te simți aventuroasă, optează pentru o cizmă neagră lacuită sau încearcă pielea de căprioară neagră pentru un stil fără efort. Lucrul grozav la cizme damă negre este că le poți purta din zi până în noapte, ceea ce înseamnă că ești pregătită pentru orice poate apărea.Cizmele maro până la genunchi sunt extrem de versatile – deși sunt asociate în principal cu iarna, nu te grăbi să le pui pe raftul de sus când se încălzește vremea. Pentru lunile mai reci, poartă cizmele maro până la genunchi cu blugi pentru un look casual. Îmbracă-le cu o haină de iarnă într-un ton neutru asortat. Pe măsură ce se încălzește, optează pentru o rochie florală sau o fustă mini din denim, pentru a le adapta aspectul pentru tot parcursul anului. Nu poți greși niciodată cu cizme damă din piele întoarsă, darămite cu cizme de piele întoarsă până la genunchi. Pantoful indispensabil pentru orice ținută de iarnă, îl poți coafa în moduri nesfârșite care se potrivesc diferitelor ocazii sau preferințe de stil. Poartă-le cu o rochie tricotată pentru o atmosferă casual sau îmbracă-le cu o fustă mini neagră. Un strop de piele goală se potrivește bine cu pielea de căprioară, doar asigură-te că obții tonul potrivit.