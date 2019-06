Cum se intretin corect articolele de blana naturala

Piesele vestimentare din blana naturala sunt printre cele mai apreciate articole, nelipsite din garderobele fashionistelor. Acestea au avantajul de a fi la moda indiferent de sezon, transformand imediat orice outfit banal in unul WOW. De lala haine din blana naturala, acestea dau aspect rafinat oricarei tinute si, in plus, sunt extrem de confortabile.Potrivit expertilor de la, blana naturala este un material mai pretentios, care necesita o intretinere speciala pentru a-si pastra calitatile o perioada cat mai indelungata.Cum se poarta optim piesele vestimentare din blana naturalaBlana este un material natural, asa ca face permanent schimb de umiditate cu mediul. Din acest motiv, nu este recomandata depozitarea hainelor din blana in huse de protectie din plastic. Acestea vor impiedica aerisirea corespunzatoare a blanurilor, ducand in timp la uscare excesiva si crapare. Uscarea mai poate fi cauzata si de produsele ce contin alcool, de tipul parfumurilor de corp. Prin urmare, este preferabila evitarea acestora atunci cand banurile sunt purtate.De asemenea, pentru a pastra forma blanii intacta, ideal ar fi sa se evite purtarea unei genti de umar pentru ca, in timp, se va indeparta parul din zona respectiva. Blana trebuie ferita si de produsele de make-up, asa ca atunci cand imbracasau haine, doamnele trebuie sa poarte o esarfa la gat care sa impiedice patrunderea acestora in material.Curatarea hainelor din blanaIn zilele umede, cand haina este atinsa de zapada sau de apa de ploaie, se recomanda scuturarea blanii pentru eliminarea excesului de apa sau tamponarea cu o laveta din microfibra. Ulterior, haina sau caciula va fi pusa pe umeras intr-o camera bine aerisita, fara sa fie indreptata catre surse directe de caldura. Dupa uscarea completa, haina se poate netezi usor cu mana, pentru a-si recapata forma initiala. Atentie, nu e necesar sa se utilizeze o perie sau un pieptene.Anual, haina trebuie dusa la o curatatorie speciala pentru blanuri, chiar daca nu a fost purtata foarte des. Caciulile de blana naturala, vestele si hainele retin praf, asa ca trebuie curatate periodic pentru a-si recapata stralucirea si a rezista intr-o forma impecabila cat mai mult timp.Depozitarea hainelor de blanaIn timpul in care nu sunt purtate, hainele de blana si caciulile trebuie sa fie puse pe un umeras special, rezistent, intr-un loc suficient de spatios, astfel incat sa-si pastreze forma si sa nu apara cute inestetice.Locul ideal de depozitare pentru perioadele in care nu sunt purtate este o incapere bine aerisita, intunecoasa, cu o temperatura de pana in 22 grade Celsius si o umiditate de 50%. Hainele de blana sunt extrem de rezistente. Intretinute corespunzator pot rezista foarte multi ani, asa ca merita investitia.In plus, chiar si articolele de blana ce prezinta defecte pot fi reconditionate si transformate astfel incat sa poata fi in continuare purtate cu placere. O haina de blana de calitate este o piesa vestimentara atemporala, ce va completa cu succes orice tinuta, dand un aer elegant si aristrocratic.