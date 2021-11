Descopera stilul vestimentar al copilului tau. Cum ii inveti sa se imbrace cu stil, dar si sa protejeze mediul inconjurator

Copiii tai vor arata minunat, in timp ce, de asemenea, vor avea grija de mediul inconjurator si de tot ce se afla in jurul lor!Inspiratia colectiei din acest an vine din Muntii Apalachi, focusul fiind pe descoperirea sentimentului de apartenenta si de pace trait in aer liber. Apectul inovator al sustenabilitatii se remarca in mare parte prin piesele realizate din materiale reciclate care le vor mentine celor dragi un nivel termic optim, dar mai ales le va oferi un grad mare de confort. Stabiliti-va impreuna criteriile esentiale pentru shopping si alegeti dintre- stiluri reunite intr-o idee simpla: Waste Nothing si Welcome All - misiunea ambitioasa de sustenabilitate a brand-ului. Colectia Toamna 2021 include un concept de straturi tranzitionale care amplifica ideea de cald si confortabil intr-o rochie tip pulover sau pulovere tricotate, in timp ce tonurile pamantii domina intreaga colectie, fiind completate de culoarea neon si materiale reflectorizante. Adauga un twist in povestile copiilor si lasai sa se bucure de natura protejand-o.Descopera intreaga colectieToamna 2021 pesau in magazine selectate din Romania: Bucuresti Mall - Vitan, Baneasa Shopping City, AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center, Mega Mall Bucuresti, Palas Iasi, Iulius Town Timisoara, Iulius Mall Cluj - Napoca, City Park Mall Constanta, AFI Brasov si Promenada Mall Sibiu.