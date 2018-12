Designerul Diana Caramaci a lansat noua colectie: Cosmic Ballerina SS 19

Vezi ce vedete au fost prezente la eveniment si cum arata noua colectie!Designerula lansat noua colectie Cosmic Ballerina SS 19, in cadrul unui eveniment la care au participat vedete, reprezentanti mass media, bloggeri si influenceri. Raluka, Andreea Balan, Anna Roman, Roxana Nemes, Brigitte Nastase, alaturi de iubitul ei si prietena ei, Diana Bianca, Oana Lis, Florentina Opris, Anca Ciota, Simona Taranu (Digi24), Denisa Dumitras, Iuliana Doroftei sunt doar o parte dintre persoanele publice care au putut admira in premiera noua colectie Cosmic Ballerina SS 19.Invitatii prezenti s-au putut bucura, in cadrul celei mai cool locatii din centrul Bucurestiului - Qreator by Iqos, un spatiu plin de creativitate, inovatie si inspiratie, de un eveniment organizat impecabil, sub amprenta. Evenimentul s-a desfasurat intr-un cadru relaxant, alaturi de numerosi invitati care au venit sa descopere noile piese vestimentare din colectia desigerului Diana Caramaci - Cosmic Ballerina SS 19. Elena Marin, balerina si asistenta lui Mihai Morar la emisiunea Rai da Buni a pus in scena un moment coregrafic de balet cu totul deosebit, impresionand audienta.“Colectia prezentata in cadrul evenimentului de lansare a brand-ului mentine linia marcanta a creatiilor Diana Caramaci, si anume croiurile puternice destinate femeilor increzatoare. Colectia Cosmic Ballerina reda un mix contrastant intre tinuta feminina pusa in valoare de transparente si materiale fluide si detalii cosmice integrate in fiecare creatie. Tinutele transpun o alta viziune a feminitatii prin detalii diametral opuse, de la dantela, volane, pene, la detalii metalice, lanturi, capse. Invitatii au fost transpusi intr-un univers magnific plin de stralucire, amplificat de momentul coregrafic sustinut de balerina Elena Marin”, ne marturiseste designerulParteneri ai evenimentului: Beauty One, 1000 de Chipuri, Vitamin Aqua Zero, Geta Voinea Saloane, Scoala de make-up Raluca Paraschiv, Deli Dolce, Click!, Ok Magazine, VIP Style, Social Agenda, City Vision Magazine, Radar de Media.Vezi mai multe poze aici: