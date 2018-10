Genti dama potrivite pentru outfit-urile de toamna

Odata cu sosirea toamnei, incepi sa-ti completezi deja garderoba cu pulovere in nuante tomnatice (grena, galben-mustar, caramiziu, portocaliu etc), cu botine cu sau fara toc si chiar cu malete, paltoane sau palarii.Acesta este si momentul ideal pentru a-ti innoi sau pentru a-ti completa garderoba cu modele depotrivite pentru outfit-urile de toamna. Fie ca esti genul de persoana care se imbraca mai elegant, cu paltoane si palarii delicate, fie ca alegi stilul sport si porti botine de piele si pulovere largi, este musai ca look-ul tau sa fie completat cu cele mai potriviteSi pentru ca ne-am gandit ca pentru un outfit ti s-ar parea potrivite mai multe, ti-am propus 3 modele standard de genti pentru clasicele tinute de toamna.Iata asadar la ce ne-am gandit:Un palton grena sau intr-o alta culoare deschisa se va potrivi de minune cu o geanta neagra. Paola este modelul ideal in acest caz, avand in vedere ca aspectul exterior de piele de sarpe si luciul delicat al acesteia, creeaza un look elegant si diafan.Cele mai comune si mai usor de purtat tinute sunt cele casual. In ziele in care nu ai timp sa te aranjezi sau sa iti alegi cu atentie tinutele poti sa optezi pentru niste pantaloni lejeri cu un tricou alb si pe deasupra un trench intr-o culoare inchisa. Geanta Jessa este cea mai potrivita pentru astfel de tinute, avand in vedere dimensiunile ei mai reduse si simplitatea modelului.Daca esti adepta stilului sport si iti place sa porti botine de piele si pulovere largi toamna, atunci astfel de tinute se accesorizeaza cel mai bine cu un rucsac negru din piele. Isla este modelul cel mai potrivti in cazul acesta, fiind destul de incapator incat sa poti lua cu tine tot ce ai nevoie si avand un desing simplu si usor rock.Bineinteles ca atunci cand alegi sa porti outfit-uri in culori neutre sau inchise, le poti accesoriza cu genti dama in culori contrastante sau deschise. In orice caz, paleta de culori adusa de toamna in natura te ajuta sa te joci cu culorile hainelor si ale accesoriilor tale.