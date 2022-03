Ghid de Alegerea Bluzelor Potrivite Pentru Tine

Bluzele sunt de departe unele dintre cele mai versatile piese vestimentare din orice garderobă. Pot fi asortate cu o gamă largă de ținute de la costume formale și fuste până la blugi și pantaloni scurți și lista poate continua.În ciuda numeroaselor opțiuni disponibile pe piață, dacă îți cunoști bine stilul, alegerea celor mai potrivite bluze poate fi o aventură simplă și, pe alocuri, chiar relaxantă. Iată mai jos câteva lucruri de care trebuie să ții cont când alegi bluze noi pentru garderoba ta.Atunci când faci shopping de bluze și tunici pentru a-ți împrospăta garderoba, mărimea este unul dintre cele mai importante aspecte de luat în considerare. În timp ce mărimea exactă va decide în cele din urmă tipul specific de bluză pe care îl vei alege - deoarece unele stiluri, cum ar fi tunicile, sunt mai largi, iar altele, cum ar fi bluzele cu nasturi, se așază mai bine pe lângă corp – în final, îți vei dori ca bluza să fie una confortabilă, fără a fi nici prea mare, dar nici prea strâmtă.Pentru a obține dimensiune ideală, consultă tabelul de mărimi din magazinul în care îți faci cumpărăturile, pentru fiecare tip de bluză în mod special. Compară dimensiunile tale obișnuite cu cele din tabel. Este posibil să ai nevoie de o mărime standard sau poate un XS, dacă ești minionă sau XL dacă ești mai înaltă, pentru o potrivire adecvată.De asemenea, poate fi util să citești recenziile, pentru a afla dacă mărimile corespund în mod real. Unele tipuri de bluze, sau chiar branduri, pot avea dimensiuni de mai mici sau mai mari, astfel că poate fi necesar să te orientezi către o altă mărime pentru a o obține pe cea potrivită pentru tine.Acum că știi cum să obții mărimea potrivită, vei dori să te gândești și la diversele stiluri de bluze. Există o mulțime de opțiuni de bluze frumoase și potrivite pentru serviciu, dar și modele care funcționează bine în ținute casual și casual smart.Simțul tău stilistic, precum și locul sau modul în care intenționezi să porți o bluză, vor ajuta la determinarea modelelor pe care le alegi. Reține că există și multe modalități creative de adapta bluzele la ținutele tale, în funcție de agenda ta și de activitățile de zi cu zi.Cei mai importanți factori de care trebuie să ții cont când alegi un model de bluză sunt:Tipul decolteului poate face diferența în ceea ce privește stilul unei bluze și te poate ajuta să determini ce anume ți se potrivește cel mai bine. Decolteurile în V sunt măgulitoare și creează un aspect intrigant, în timp ce decolteurile bărcuță sunt clasice și mereu la modă. Bluzele cu gât înalt oferă o senzație de modestitate și funcționează bine în sezonul rece.Bluzele cu decolteu despicat adaugă un plus de dinamism unei ținute altminteri simple, în timp ce decolteurile decupate au un aer modern. Gulerele clasice verticale, similare cu cele ale unei cămăși, se potrivesc cu o varietate de ținute, de la pantaloni din velur până la fuste elegante tip creion.Un alt factor decisiv în alegerea bluzei ideale este lungime mânecilor și a bazei unei bluze. Partea de jos a bluzei se poate termina imediat sub talie, la șold sau sub șold, ca în cazul bluzelor tunică. Observă cu atenție unde se termină bluza și alege o dimensiune care să-ți permită să atingi lungimea dorită.Dacă intenționezi să porți bluza pe interiorul pantalonilor sau a fustei, în talie, asigură-te că baza sa este suficient de lungă pentru a se încadra cu ușurință. În funcție de model, mâneca scurtă se poate opri fie imediat după umăr, la jumătatea distanței dintre umăr și cot sau la doar câțiva centimetri deasupra cotului.O mânecă lungă ar trebui să se oprească sub încheietura mâinii, iar cele trei sferturi ar trebui să ajungă exact sub cot.Odată stabilită mărimea potrivită, modelul de bluză, decolteul și lungimea mânecilor și a bazei vei fi gata pentru distracție. Alege culori care îți fac plăcere, de la nuanțe pastelate uni, precum rozul sau piersica, până la imprimeuri cu buline sau flori.Acum că ai aflat cum găsești bluzele potrivite pentru garderoba ta, a sosit momentul să mergi la cumpărături. Există o multitudine de bluze superbe din care poți alege, într-o varietate largă de stiluri și culori. Acordă-ți timpul necesar atunci când le alegi, pentru a te asigura că se vor potrivi în cât mai multe ținute. Și nu uita să te distrezi în timp ce faci asta!