Ghid de buna purtare - blugi pentru toamna

Denimul este un material ideal pentru orice anotimp, oras sau ocazie, un stil care poate fi atat feminin, cat si sexy sau grungy. Invata sa folosesti acest tip de material in nenumarate combinatii pentru garderoba ta de toamna. Iata cateva ponturi de stil pentru tinute ce includ jeans!Jeansii skinny cu talie inalta pot fi purtati in combinatie perfecta cu tricotajele multicolore de inspiratie scandinava, desigur XXL, sau cu diverse piese retro: camasi cu guler ascutit sau un pulover cu aplicatii multicolore.Jeansii cu croiala usor masculina, lejera, devin un must have pentru toamna, stilizati cu mansete rasfrante si purtati cu botine cu sau fara toc. Ca sa dai un aer modern dantelei, o poti combina inedit cu jeans, tricotaje, piele, blana si multe altele. Combina dantela alba sau neagra cu jeansi stilizati cu rupturi si incaltaminte cu toc inalt. Bijuteriile alese trebuie sa intre perfect in look-ul tau.Combina jeansii tai preferati cu o jacheta inedita: piele, blana sau cu un palton intr-o culoare aprinsa sau cu un aimal print clasic. Un astfel de palton, fie el cu guler tunica, guler ascutit sau supradimensionat, incins in talie cu o curea sau nu, este incredibil de elegant si versatil, la fel ca jeansii tai!Un alt pont pentru tinutele tale de toamna include doua jachete de primavara, frumos suprapuse intr-un look casual cu jeans skinny, Alege o jacheta de piele subtire si un trench coat sau o jacheta din denim si un palton maro camel, pentru o aparitie extrem de stilata. Vei gasi nenumarate stiluri si modele si in ofertele de2021.Pentru un look scolaresc, incearca camasa barbateasca, purtata cu o vesta in carouri si blugi retro stil James Dean, intorsi jos, alaturi de o pereche de ghete fara toc, cu sireturi.Jeansii evazati cu talie inalta pot fi purtati in combinatie perfecta cu tricotajele multicolore de inspiratie scandinava, desigur XXL, sau cu diverse piese retro ca: poncho, sal tricotat cu model larg. Asemenea model de pantalon se completeaza cu sneakers de peo camasa tunica, sau cu o bluza eleganta subtire, care acopera gatul.Chiar si Marilyn Monroe a purtat jeansi albi cu stil, deci este clar ca va trebui sa te aliniezi la tendinte si sa cauti perechea perfecta pentru tine. Combina-i cu un pulover intr-o nuanta electrizanta si accesorii XXL! Daca inca nu ai gasit perechea perfecta de boyfriend jeans, iti mai oferim un pont: nu te sfii sa fii creativa cu jeansii tai pentru ca astfel de mici detalii din piele, paiete, capse metalice sau alte elemente ornamentale iti transforma perechea de jeansi in ceva unic si special, la fel ca tine.