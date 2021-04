Interviu exclusiv: Diana intreaba, Deea Codrea raspunde

Din ce în ce mai bine! Mă descopăr într-o etapă nouă din viață mea și sunt mai orientată către introspecție și o stare generală de liniște.Eu așa zic, până la urmă eu sunt subiectul întrebărilor :))Când am înțeles cât de norocoasă și recunoscătoare sunt! Chiar nu-ți pot detalia, nu încă...Nu suport oamenii cu atitudine superioară, minciună și tonul ridicat. Cred că ne dezvoltăm constant și putem lucra la părțile mai puțin bune din noi. Există un concept care spune că oamenii nu se schimbă niciodată, nimic mai fals, te poți schimba de milioane de ori, important e să îți doreșți să ajungi la cea mai bună versiune a ta!: Cred că îmi doream să ajung stewardesa, de altfel asta am și făcut! Am așteptat să-mi iau diplomă de BAC și m-am înscris la un curs de însoțitor de bord. În rest cred că tot timpul mi-am dorit să fiu fericită și să am o familie mare!Acum câțiva ani aș fi spus sensibilitatea mea, dar am învăț să o tratez că pe o super putere. Cred că mi-ar plăcea "să-mi pierd mai des capul" și de mică am fost învățată să fiu responsabilă și am luat tare în serios rolul asta.Nu am! Și au fost multe etape care m-au zdruncinat, dar absolut toate au avut rolul lor pentru a deveni tot ce sunt astăzi. Dacă aș schimba ceva, aș schimba realitatea pe care o trăiesc acum, ori asta a meritat absolut orice dezamăgire.Aș spune că mi-am reînceput viață cu totul atunci când m-am mutat în Bucureșți. Am dat reset la tot, am investit în timp cu mine, am început în sfârșit să mă cunosc și ulterior să mă iubesc, iar acest proces este cu siguranță unul extrem de greu.Nu am avut o familie numeroasă și nici una tradițională, am fost crescută de două femei puternice, mama și bunica și am înțeles că viață în general nu e că în filme sau în poveștile pe care le citeam. Așa că familia e extrem de importantă, nu doar într-o aparență frumoasă, ci însăși în esență ei. Familie înseamnă iubire: simțită, trăită și mai ales arătată!Apă, aer și mâncare! :)) Glumesc, mă gândesc că dorești un răspuns mai profund. Aș spune că îmbrățișările, cititul, persoana iubita, pisicile noastre și bucuria asta de copil pe care încă o am.Ceva care să mă rănească! Nimeni nu își dorește o jumătate care nu se iubește, respectă sau apreciază! Așadar, așa cum am grijă să nu îl rănesc pe el, am grijă să nu mă rănesc nici pe mine. Mai pun un mare accent pe onestitate, așa că nu aș minți niciodată!Nu! E total împotriva firii mele umane, nu mi-ar ieși pur și simplu, cred că e nevoie să simt mai mult sau măcar să-mi doresc.Lângă o pistă de avioane, în mașină, cu bărbatul visurilor mele!Da! Și la propriu și la figurat și să știi că mi-a prins bine. Nu aș fi cea care sunt astăzi fără experiența aceea.Da, mai ales în copilărie, făceam asta constant cu mama și bunica, însă să știi că nu sunt pricepută deloc, sunt o persoană extrem de expresivă și din păcate nu pot corela minciună cu expresia fetei, sau de fapt: din fericire!Să fiu fericită, să știu să recunosc asta și să mă bucur neîncetat de lucrurile mici. Să nu iau nimic drept garantat!