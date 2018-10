Iti place sa porti negru? Atunci trebuie sa stii neaparat aceste lucruri fantastice

Negrul indică un sentiment de încredere, iar culorile pe care le alegem in general indica o stare de spirit si pot exprima anumite mesaje pe care vrem sa le transmitem in mod indirect. Iata cateva lucruri fantastice despre negru:Negrul se spune ca sporeste increderea unei persoane deschizand mai multe posibilitați de a excela. Potențialul de a crește și de a crea un impact este perceput atunci când imbraci culoarea neagră. De asemenea, negrul este asociat adesea cu succesul, motiv pentru care cei mai de succes oameni aleg să poarte negrul pentru a exercita o poziție dominantă și control asupra muncii lor.Unele persoane aleg negrul in vestimentatia lor pentru a exprima emotiile pe care le simt in interior, insa nu au curajul sa le manifeste. Oamenii care au dificultăți în a-și exprima emoțiile fac acest lucru prin purtarea culorii negre. Ei nu-și arată cu ușurință sentimentele, deoarece stabilitatea emoțională este importantă pentru ei. Purtarea unei anumite culori semnifică întotdeauna motivul din spatele alegerii acelei culori. Când oamenii plâng, negrul este codul de îmbrăcăminte ales. Se înțelege că ei sunt în durere fără a fi nevoie să dea o explicație.Oamenii care aleg să poarte negru ar putea fi, de asemenea, copleșiți de împrejurimile lor sau de oamenii cu care interactioneaza. Neutralitatea culorii negre îi poate face să se simtă mai confortabil cu ei înșiși. Anxietatea și concentrarea sunt sentimentele pe care încearcă să le conțină în sine și negrul pare a fi culoarea adecvată de îmbrăcăminte, fără a fi nevoie să se exprime, ca în cazul altor culori. De asemenea, ar putea restabili un sentiment de control al incertitudinilor lor.Negrul este o culoare care este adesea folosită pentru a evidenția clasa și prestigiul. In același timp, negrul indică și o atitudine calmă și concentrata.Indiferent dacă este vorba de a expune o personalitate colectată sau de a arăta elegant, negruk înseamnă mai multe straturi de sine. Simplitatea culorii sfârșește prin a arăta eleganța în modul în care acestea se mișcă și interacționează cu cei din jur. Femeile sunt cunoscute pentru a se exprima prin modul în care se îmbracă și alegerea culorii potrivite este la fel de importantă ca și tipul de îmbrăcăminte.