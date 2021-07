Moda circulara, o noua viata pentru hainele tale

Moda circulara este o tendinta care are din ce in ce mai multi adepti. Ea presupune refolosirea creativa a pieselor de imbracaminte si a accesoriilor care altfel ar fi aruncate. Majoritatea articolelor de fast fashion sunt fabricate din materiale textile care se deterioreaza destul de repede, apoi sunt aruncate sau, in foarte rare cazuri, reciclate. Moda circulara intervine in acest proces si incurajeaza reciclarea si reutilizarea acestora, prin confectionarea unor produse noi. Astfel, amprenta asupra mediului inconjurator este considerabil redusa, iar noi ne bucuram de haine unice, carora le-am dat o amprenta personala.Termenul de „moda circulara” este relativ recent si a fost inventat de proprietara unei firme de consultanta din Statele Unite, cu intentia de a responsabiliza consumatorii sa foloseasca eficient resursele. Cei care au adoptat deja acest stil de viata ne recomanda sa reducem numarul de piese vestimentare pe care le cumparam. In prezent, cererea de haine pe piata este imensa, iar daca vom cumpara mai putin si vom reutiliza articolele preferate, vom economisi bani si vom contribui la protejarea mediului.Fabricarea hainelor presupune extragerea si prelucrarea de resurse neregenerabile, rezultand produse care vor fi folosite o perioada scurta de timp, apoi sunt aruncate. Acest tip deeste un model de consum excesiv de piese vestimentare, care nu sunt intotdeauna necesare.Pentru ca un articol de imbracaminte sa se incadreze in moda circulara, trebuie sa fie conceput si produs pentru a rezista mai mult timp decat piesele de imbracaminte conventionale. De aceea, este important sa tinem cont de materiile prime si lantul de productie al unei haine pe care o cumparam. Acestea sunt articole de imbracaminte de o calitate superioara, care vor rezista mai mult in timp si care au fost realizate intr-un mod sustenabil.Chiar si atunci cand materialele folosite la fabricarea hainelor sunt naturale, prelucrarea acestora nu trebuie sa produca poluare. In plus, este necesar ca acestea sa fie returnate si reciclate fara a afecta mediul inconjurator. De exemplu, bumbacul organic si energia regenerabila sunt resurse care nu au un impact negativ asupra mediului. Cand cumparam haine care indeplinesc aceste caracteristici, investim in protejarea si in viitorul mediului.Majoritatea substantelor chimice folosite pentru tratarea materialelor textile contribuie la poluarea mediului. De aceea, daca vrei sa contribui la miscarea sustenabila in moda, citeste cu atentie eticheta produselor pentru a afla din ce materiale sunt create. Evita pe cat posibil materialele sintetice, care, in timpul spalarii, elibereaza particule de microplastic, care dauneaza apei. Exista o multime de materiale inovatoare, tot mai utilizate de catre creatorii de moda, care nu afecteaza negativ mediul. Desi acestea au un pret mai mare decat piesele vestimentare din magazinele de fast fashion, sunt o investitie de care te vei bucura timp indelungat, fara a se deteriora.Toata lumea poate contribui la adoptarea modei circulare intr-o masura mai mare sau mai mica. Desi piesele vestimentare care indeplinesc aceste criterii nu sunt foarte accesibile ca pret, exista o multime de alte modalitati de a contribui la aceasta miscare.In urma cu ceva vreme, masina de cusut era nelipsita din orice familie, mai ales cele voluminoase, pe care bunicile noastre le foloseau pentru a face ajustari sau chiar pentru a croi haine. In prezent, exista modele ergonomice, asa ca o masina de cusut electrica este o investitie pe termen lung care te va ajuta sa dai o noua viata hainelor de care te-ai plictisit sau pe care este nevoie sa le modifici. Reciclarea creativa a hainelor poate insemna chiar si aplicarea unui imprimeu, a unei broderii sau a unei bucati de material, care sa ii schimbe complet aspectul. Masinile de cusut moderne sunt foarte usor de folosit si poti invata rapid sa manuiesti un model compact, care nu ocupa foarte mult spatiu. In plus, te ajuta sa iti pui in practica creativitatea si sa creezi piese unice.Daca avem in garderoba haine pe care nu le mai purtam din varii motive, le putem dona catre centre de caritate sau le putem da mai departe pentru a fi purtate si a aduce bucurie si altora. O regula nescrisa a acestei abordari este ca hainele purtate pe care le daruim sa fie spalate, calcate si intr-o stare cat mai buna.Unul dintre cele mai populare moduri de a te alatura modei circulare este participarea la targuri unde se revand sau se schimba hainele cu altele, care la randul lor au fost deja purtate. De asemenea, se aplica regula de mai sus, ca acestea sa fie intr-o stare buna si intretinute corespunzator. Desigur ca, odata purtate, piesele vestimentare nu mai au aceeasi valoare de achizitie, insa scopul principal este acela de a reduce risipa si de a proteja mediul. Daca esti in posesia unor piese vintage valoroase, acestea iti pot aduce si un castig material consistent in caz ca esti dispusa sa te desparti de ele. In plus, daca esti colectionara, targurile sunt locul perfect unde poti gasi o multime de piese unice.