Moda Craciun si Revelion 2019: Ce culori se poarta de Anul Nou

Iata care sunt nuantele in tendinte in acest an de sarbatori:Anul acesta de sarbatori gama de culori este variata. Desi negrul si griul par sa fie vedetele sezonului, la mare cautare sunt si culorile izbitoare precum albastru, verde sau visiniu.Daca iti place negrul, insa il consideri prea sobru pentru sarbatori, poti alege o rochie neagra, dar care sa fie accesorizata cu piele, pentru un efect rebel sau cu detalii mai fine precum dantela sau paietele.Pe de alta parte, nu putem renunta anul acesta nici la nuantele luminoase, precum auriu si metalic.Albastrul este o alta culoare in tendinte de Craciun in 2019. Este eleganta si iti poate oferi un look electrizant prin care sa iesi in evidenta.Daca esti o fire discreta, insa vrei sa porti ceva care sa te faca sa te simti speciala de Revelion sau de Craciun poti alege o vestimentatie care sa cuprinda culori precum cremul, camel, combinat cu auriu. Aceste tonuri dau o nota de eleganta si te vor pune in valoare.Aceste culori sunt traditionale si nemuritoare in perioada sarbatorilor. Asadar, le porti purta fara grija si anul acesta.