Modele de rochii in tendinte in vara 2022

București, mai 2022: Ludmila Corlățeanu, sufletul creativ al brandului vestimentar MILLA MILLA, a pregătit pentru sezonul estival 2022 o colecție de rochii și sarafane destinate ocaziilor speciale de zi sau de seară, de ceremonie sau vacanță.Brandul fashion autohton MILLA MILLA, renumit pentru revigorarea spiritului elegant și feminin al modei anilor ’50 în garderoba româncelor, întâmpină evenimentele speciale ale acestei veri cu o colecție nouă, bazată pe țesături deosebite. Materialele pe care designerul Ludmila Corlăteanu a ales să le folosească în acest sezon adaptează perfect ținutele festive nevoilor de ceremonie sau vacanță și din punct de vedere funcțional, nu doar estetic.Noua colecție include rochii din stofă cu in pentru evenimentele speciale de zi, rochii-cămașă din tafta destinate ceremoniilor de seară și sarafane urbane, perfecte pentru a răcori zilele pline de emoții fierbinți ale vacanței de vară.Ideea rochiilor pentru petrecerile de zi i-a venit designerului Ludmila Corlățeanu odată cu descoperirea unui material deosebit la furnizorul italian cu care brandul MILLA MILLA are deja o tradiție în colaborare.„Acest material ține forma croielii, datorită stofei, dar are în compoziție și in. Imediat m-am gândit la rochiile pentru cununia civilă, pentru că acest material se șifonează mai greu decât inul, dar arată, totuși, ca inul, ceea ce este o variantă minunată pentru o rochie destinată acestei ocazii speciale!”, explică Ludmila Corlăteanu.În noul sezon, MILLA MILLA îmbrățișează strălucirea petrecerilor de seară – baluri de absolvire, banchete, nunți, botezuri – cu rochiile-cămașă din tafta, croite în cinci culori vibrante.„Datorită materialului folosit, acest model nu se șifonează și nu are nevoie de îngrijiri speciale, ceea ce aduce un grad mare de relaxare în privința ținutei. Până la urmă, nu asta ne dorim la o petrecere, să ne relaxăm?”, spune designerul Ludmila Corlăteanu.Pregătirile pentru concediu sunt o preocupare importantă pentru orice femeie în sezonul cald, cu un grad mare de atenție acordat pregătirii vestimenției de vacanță. Noua colecție MILLA MILLA oferă o soluție perfectă și pentru această nevoie: gama de sarafane urbane confecționate din in de culori de vară – turcoaz ca mările exotice, galben ca soarele atât de râvnit în vacanță, bej ca nisipul fin al plajelor, roz ca miezul dulce de pepene, albastru ca cerul pe care ni-l dorim mereu fără nori în concediu.„Pentru femeile care preferă ceva inedit am pregătit un model bicolor: jumătate roz, jumătate bleu, temperat cu un guler alb. Este un amestec de îndrăzneală și cumințenie care incită și relaxează în același timp, la fel ca aventurile prin care trecem când ne dăm frâu liber imaginației în vacanța de vară!”, povestește designerul.Țesăturile folosite de Ludmila Corlăteanu pentru colecțiile MILLA MILLA sunt din categoria premium, selectate cu atenție de la producători din Spania, Italia sau Franța, în funcție de rolul pe care fiecare piesă vestimentară îl va avea în garderoba unei femei, cu scopul de a crea produse rezistente, care își păstrează farmecul și proprietățile în ciuda trecerii timpului.Brandul MILLA MILLA a fost lansat în 2016 pentru o colaborare a Ludmilei Corlăteanu cu un showroom din Milano și se remarcă prin ținute inspirate din moda anilor ’50, adaptate cu succes nevoilor de natură personală și profesională ale femeii moderne.Ulterior, creațiile MILLA MILLA au fost vândute prin unii dintre cei mai mari retaileri de fashion la nivel global: Bloomingdale’s (New York), Harvey Nichols (Londra), Robinsons (Filipine), în fashion boutiques și online, pe Farfetch. Din anul 2020, creațiile brandului se vând exclusiv prin shopul online https://www.millamilla.shop.