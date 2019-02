O romanca face furori la New York cu creatiile ei spectaculoase

Designerul de top Alexandra Popescu-York își va lansa colecția de Primăvară-Vară 2019, intitulată „Mystic”, inspirată pe modelul creațiilor pe care le purtau modelele de la Hollywood în ani ’60. Evenimentul are loc pe 16 februarie, în cadrul celei de-a 29-a ediții a prestigiosului eveniment de modă, Couture Fashion Week, care se va desfășura săptămâna viitoare la New York. Acesta este al 11-lea sezon consectiv, în care creatoarea de modă de origine română, stabilită la New York, participă la acest eveniment.„Mystic” înseamnă rochii seducătoare, pline de eleganță și feminitate, care, prin complexitatea și atenția designerului la detalii devin un real spectacol vestimentar. Fiecare ținută relevă instinctul înnăscut pentru culoare și compoziție al Alexandrei Popescu-York, care a mizat de această dată pe nuanțe de roșu, negru, albastru și coral (culoarea anului) cu irizații sau aplicații metalice și adaptează extravaganța hollywoodiană, vremurilor de acum. Colecția „Mystic” reflectă personalitatea avantgardistă a designerului stabilit de peste zece ani în New York.„Hollywood is Glam. Am vrut să readuc la viață ținutele pe care le purtau pe vremuri vedetele de la Hollywood, dar pe care astăzi le rememorăm doar prin prisma unor filme populare, precum Breakfast at Tiffany's și să le dau un aer nonconformist. De la bun început am știut ce am vrut cu Mystic: să fie o colecție adresată femeilor cochete, care atunci când participă la o Gală, să se simtă grațioase pe covorul roșu. Prin Mystic, am creat ținute care oferă încredere în propriile forțe celor care le poartă ”, mărturisește designerul român Alexandra Popescu-York.Alexandra Popescu-York pictează de la vârsta de trei ani și a studiat desginul vestimentar și arta plastic la Universitatea de Arte din București. Stabilită de peste zece ani în America, ea are un palmareș impresionant de expoziții și show-uri de modă pe plan national și international.Printre numeroasele recunoașteri care I s-au atribuit se numără si includerea in prezentarea Cei mai buni designeri al Couture Fashion Week primit în septembrie 2016 și includerea picturilor sale în Expoziția de artă la 70 de ani de aniversare a Națiunilor Unite în New York.