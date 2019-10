Pantalonii negri: 5 modele la moda in toamna 2019

Cum niciodata nu exista prea multe camasi albe, nu exista nici prea multi pantaloni negri. Din acest motiv, este bine sa ai cateva perechi in garderoba ta. Sunt mereu la moda si ai o varietate de moduri in care sa ii porti. In plus, toamna, pantalonii negri sunt o piesa vestimentara cheie. Iata cele 5 tipuri de pantaloni negri in tendinte in toamna 2019:Pantalonii Joggers au castigat teren inca de anul trecut. Sunt comozi, chic si in tendinte. Trebuie sa ai cel putin o pereche de pantaloni negri jogger in garderoba ta.Colantii par nemuritori. Sunt foarte utili si comozi, ideali pentru tinutele din timpul liber si nu numai. Astfel, daca te pregatesti sa pleci in vacanta sau pur si simplu de o plimbare in parc, colantii negri sunt indispensabili. Combinati cu un pulover oversize, colantii te pot ajuta sa ai o tinutaCu deschideri frontale în ring, in genul Victoria Beckham, acest model de pantalon te va face sa arati super chic.Pantalonii tigareta, întotdeauna eleganti, mereu senzuali. Cu un aer clasic, sunt perfecti atat pentru tinutele de zi, cat si pentru cele de seara ori formale.Pantalonii culottes sunt inediti, dar in acelasi timp foarte eleganti. Asadar, daca vrei o tinuta indrazneata, opteaza pentru acest model.