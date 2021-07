Pasionatele de shopping pot face acum cumparaturi online in Romania la un brand de haine de top

Tommy Hilfiger anunta lansarea tommy. com in Romania. Platforma de e-commerce urmareste strategia lui Tommy Hilfiger de a dezvolta digitalizarea in intreaga companie si de a ajunge la urmatoarea generatie de consumatori prin construirea unei comunitatii online. Site-ul a fost lansat in iulie 2021 si este operat de partenerul de franciza local, Sarkk SA.Introducerea acestui tip de platforma in Romania se bazeaza pe angajamentul continuu al lui Tommy Hilfiger de a investi si de a-si extinde prezenta pe piata, care gazduieste deja 16 magazine retail TOMMY HILFIGER. Impreuna cu livrarea gratuita pentru toate comenzile, noua platforma permite consumatorului sa returneze sau sa schimbe achizitiile facute online in magazineledin toata tara.Consumatorii vor avea, de asemenea, acces la o selectie larga de produse, inclusiv imbracaminte pentru barbati, imbracaminte pentru femei, copii, accesorii, Close-to-Body si. De asemenea, vor fi disponibile colectiile din primavara anului 2021, evidentiate printr-o campanie cu talente internationale, incluzand modelul, activista si actrita Indya Moore, actrita, gazda podcast-ului si activista Jameela Jamil, precum si cantautorul, regizorul si designerul Mogli.Prietenii si fanii brand-ului sunt invitati sa se alature conversatiei in social media folosind #TommyHilfiger si @TommyHilfiger.Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER si TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul sau este proiectarea si comercializarea de imbracaminte si imbracaminte sport de inalta calitate pentru barbati, articole de imbracaminte si imbracaminte sport pentru femei, imbracaminte pentru copii, colectii de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale si imbracaminte de casa), incaltaminte si accesorii. Prin intermediul unor parteneri licentiati, Tommy Hilfiger ofera produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, sosete, mici articole din piele, articole de uz casnic si genti de voiaj. Linia de produseconsta in imbracaminte din denim si incaltaminte pentru barbati si femei. Colectia este completata de o varietate mare de genti, accesorii si parfumuri.