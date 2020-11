Patru filme si seriale despre fashion care sa te binedispuna dupa o zi grea de munca

Filmele si serialele fac parte din realitatea tuturor. Cui nu-i place sa urmareasca un serial nou pe HBO GO? Serviciile de streaming sunt aproape un must in orice casa, iar cum pandemia ne-a rapit bucuria de a vedea filme la cinema, Netflix este un substitut excelent. De cativa ani incoace, tot mai multi specialisti considera ca cinematografia este pe o traiectorie descendenta, iar giganti ca HBO GO, Hulu, Amazon Prime sau Netflix sunt vinovatii pentru declinul acesteia.In prezent, frigul de afara si restrictiile impuse de autoritati ne provoaca sa ne construim in locuinta o oaza de bine si frumos. Dupa o lunga zi cu sedinte obositoare si sarcini urgente de rezolvat nu vrei altceva decat sa te arunci pe canapea si sa uiti de griji. O comedie draguta sau un serial interesant vin la fix, iar daca iubesti moda, cu atat mai bine.Asa ca iata recomandarile noastre in materie de filme si seriale despre lumea fascinanta a modei.Cu siguranta ai auzit de serialul „Emily in Paris” de pe Netflix. Daca nu ai apucat inca sa il urmaresti, fa-o cat mai repede. Nu o sa iti puna mintea prea mult la treaba, fiind un serial lejer, cu dialoguri si scene previzibile. Productia a provocat dezbateri aprinse in online, impartind lumea in tabere, asa ca fie iti place, fie nu iti place. Tu alegi! Oricum, trebuie urmarit, macar pentru stilista legendara Patricia Fields, cea responsabila pentru intreaga garderoba a serialului.S-ar putea sa te inspire sa scoti de la naftalina basca in stil frantuzesc pe care o purta mama ta in tinerete, sa iti cumperi un sacou din tweed ca Emily sau sa porti geci dama in stil sport si pulovere catifelate in culori traznite. Pune-o pe Emily in lista ta si cu siguranta nu o sa regreti decizia luata.Ce au Fred Astair si Audrey Hepburn in comun? Filmul „Funny Face”, lansat in 1957, spune povestea unei fete destepte si frumoase, editor de fashion in New York, si a unui barbat amuzant, fotograf de profesie, care vede in ea viitoarea muza a fashion-ului mondial. Jo (Audrey Hepburn) se indragosteste de irezistibilul Dick Avery (Fred Astair) si pleaca impreuna la Paris, pregatita sa cucereasca industria modei. O sa ai parte de tinute spectaculoase, cantece deosebite marca Fred Astair si nu va lipsi din peisaj nici rafinamentul vechiului Hollywood, intr-un musical amuzant de exceptie.Nu acea Betty cea urata, serial difuzat in Romania intre 1999 si 2001 si pe care orice roman deja il stie. Noi ne referim de data aceasta la versiunea americana din 2006 produsa de Salma Hayek si castigatoare a doua premii Globul de Aur. Stii deja sinopsisul: fata nearanjata si mereu neingrijita, usor durdulie, dar extraordinar de isteata, care se indragosteste de seful afemeiat si pe alocuri misogin. Tinutele din serial sunt create tot de stilista Patricia Field, castigatoare in 2009 a premiului „Costume Designers Guild Awards”. Vei rade copios, pe alocuri te vei intrista, dar cu siguranta nu te vei lasa pana nu vei încheia toate cele patru sezoane.James M. Cain este un autor si jurnalist american celebru, autor al cartii „Mildred Pierce”, ecranizata atat in 1945 cu Joan Crawford, cat si in 2011. Protagonista Mildred Price, interpretata de Kate Winslet, este o femeie recent divortata, mama a doua fete, care isi descopera spiritul antreprenorial si reuseste sa isi deschida un mic restaurant chiar in mijlocul marii crize economice din Statele Unite.Daca inclini spre eleganta anilor ‘30-‘40, costumele din film o sa te surprinda placut. Desi subiectul este un pic mai serios, talentul actoricesc al lui Kate o sa te incante cu certitudine.Sursa foto: Pexels