Petrece primavara in #MyCalvins - look-uri iconice ideale pentru escapade urbane

Incepe cu un refresh al garderobei si de acolo continua sa te inspiri pentru celelalte experiente pe care ti le doresti in aceasta primavara. In primul rand gandeste-te la stilul de viata pe care ti-l doresti si in functie de acest aspect iti vei da seama de ce look-uri ai putea sa construiesti.Pentru acele escapade urbane care mereu incep cool si se inchei si mai frumos, iti poti propune sa adopti un stil minimalist, simplu, dar mereu iconic, creat din piese CALVIN KLEIN, pentru un touch super modern. In colectia Primavara ’22 Calvin Klein vei descoperi produse care rescriu regulile unui look simplu si senzual, ce iti permite libertatea de exprimare pe care ti-o doresti.Poti sa combini piese cu o croiala fluida si feminina precum o fusta bej, tricotata, cu un sweatshirt in aceeasi nuanta, croiala relaxed, si cu o pereche de sandale cu talpa wedge, din piele suedee.Tonuri neutre, texturi contrastante, croieli inedite – le regasesti in ultima colectia Calvin Klein si le combini in acele outfit-uri care iti aduc bucurie. Descopera toate produsele din colectia Primavara ’22 Calvin Klein disponibila in magazinele Calvin Klein din Bucuresti Mall, ParkLake Shopping Center, Palas Mall Iasi, Iulius Town Timisoara, Iulius Mall Cluj – Napoca, City Park Mall Constanta.