Piele naturala sau piele ecologica - care este alegerea cea mai buna?

Pielea este extrem de iubita atat de barbati, cat si de femei in general atunci cand vine vorba de incaltaminte frumoasa, comoda si durabila. Desi magazinele sunt pline de produse care sustin ca ar fi realizate din piele naturala sau piele ecologica, de fapt este greu sa faci diferenta intre ele daca esti necunoscator. De cele mai multe ori nici nu stii ce e mai bine pentru tine pana nu le incerci pe amandoua., in timp ce cea ecologica, zis si sintetica, se obtine in fabrica prin procedee chimice. Pielea naturala a fost folosita inca din Epoca de Bronz, respectiv din anul 2000 i.Hr. pentru a confectiona corturi, haine sau incaltaminte, in timp ce cea sintetica a fost obtinuta mult mai recent, odata cu Revolutia industriala. Animalele de la care se preleva pielea erau de obicei vite, capre, oi sau porci.In prezent ambele tipuri de piele se gasesc in comert, iar uneori cumparatorii nu pot face diferenta intre ele. Atat de similare sunt! Pielea naturala este de obicei de o mai buna calitate,Vom analiza ambele tipuri de piele prin prisma unor criterii generale:- Pret – cand ne gandim la pret este normal sa stim ca pielea naturala este mult mai scumpa decat cea ecologica din cel putin doua motive. Procesul de prelucrare inainte sa ajunga in magazine este mai lung, adica mai scump si necesita mai mult timp, iar materia prima este limitata. Orice material sintetic poate fi produs intr-o fabrica, lucru care ii reduce din unicitate, dar si din calitate si costurile de productie. De aceea,- Comoditate – ai auzit cu siguranta pana acum ca o pereche de pantofi te va roade prima data pentru ca are nevoie de o perioada de purtare pentru a „se lasa.” Orice pereche de piele naturala este rigida si inconfortabila pentru prima purtare si vei avea nevoie de ceva timp pana te vei obisnui cu ea, in timp ce materialele ecologice iti vor fi pe plac de la inceput.- Longevitate – desi te-ai bucura sa cumperi o pereche de pantofi pe care sa ii porti usor si cu drag de la achizitie, acestia se vor strica mai repede si ii vei inlocui mai des. Pielea naturala este mai rigida, ceea ce se traduce printr-o longevitate mai mare si vei putea sa porti produsele si cativa ani fara sa isi deterioreze aspectul placut.- Mesaj transmis – pielea este un material versatil pe care il poti purta atat in tinute elegante, cat si in cele sport. Pielea naturala se recunoaste de la distanta si mesajul transmis este de putere, rafinament, dar si o predilectie spre calitate.- Etica – unii oameni, de aceea se vor feri de pielea naturala. Prin refuzul de a cumpara astfel de produse ei incearca sa salveze animalele.- Permeabilitate – trebuie sa stii faptul ca pielea naturala are o textura poroasa, iar din acest motiv va absorbi apa. Pentru a te asigura ca nu te vei uda intr-o zi ploioasa trebuie sa folosesti un spray waterproof care te va proteja.- Intretinere – pielea ecologica este foarte usor de intretinut. O poti curata cu apa calduta, iar daca ai urme de praf sau lichid le poti curata folosind un servetel.- Confort termic– din punct de vedere termic, pielea naturala este numai buna de purtat in sezonul rece deoarece iti va tine picioarele la caldura, in timp ce pielea ecologica este mai subtire si nu te va incalzi deloc. Este mai bine sa porti pielea ecologica in sezonul cald decat in cel ploios sau rece.Cum poti diferentia pielea naturala de cea ecologica? Este foarte simplu:1. Te uiti la eticheta. Acest sfat este simplu si usor de realizat, dar cei mai multi dintre noi cumparam incaltaminte doar cu sufletul caruia ii place si ia acasa, in timp ce creierul s-ar fi uitat pe eticheta. Trebuie sa verifici eticheta pentru a afla provenienta pantofilor de care te-ai indragostit subit.2. Mare atentie la margini. Trebuie sa tii minte faptul ca pielea ecologica are margini perfecte, iar cea naturala are de obicei un aspect brut.3. Verifici porii. Porii care arata dispusi perfect, uniform sunt un semn clar ca materialul este unul sintetic. Daca porii sunt dispusi in mod aleatoriu pielea este naturala.4. Mirosul face diferenta. Daca vei mirosi pantofii vei observa faptul ca pielea naturala are un miros specific inconfundabil.5. Atingi suprafata. Pielea naturala este moale si flexibila, pe cand cea ecologica seamana foarte mult cu plasticul si se intinde mai mult decat celalalt tip.Cand vine vorba de pantofi, cizme, ghete, bocanci pe care vrei sa ii porti cu drag pentru o perioada lunga de timp, este bine sa alegi calitatea in detrimentul pretului scazut. Calitatea aduce cu sine comfort, longevitate, design placut si te va scuti de mersul la cumparaturi pentru o perioada buna de timp.