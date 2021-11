Produse Nike pe care sa le ai neaparat in garderoba

Fie că ești o iubitoare a stilului sport sau mai puțin, există anumite produse caracteristice acestuia care cu siguranță ți se vor potrivi precum o mănușă! Nike este unul dintre cele mai cunoscute brand-uri de produse sport din lume-ntreagă, cu o istorie de peste 50 de ani. De-a lungul timpului produsele acestora s-au diversificat și stilul sport a fuzionat tot mai mult cu cel casual, drept urmare această evoluție în design era de așteptat.Stilul sport nu mai este acceptat doar atunci când mergi la sală, la alergat sau la orele de educație fizică. Acesta este adoptat de tot mai multă lume la plimbările lungi în parc, în concedii și la birou deopotrivă. Noi putem doar să ne bucurăm la așa vești, pentru că trebuie să ne îmbrăcăm după bunul plac oricând, fără a fi judecate din priviri.Azi îți vorbim despre 7 produse Nike pe care să le ai în garderobă - după strict părerea noastră!Acum că sărbătorile se apropie cu pași repezi, poate ar fi bine să le adaugi în coș deja, să le poți pune în ghete sau sub brad - atât pentru tine, cât și pentru cei dragi!Pantofii sport sunt poate cele mai cunoscute accesorii de la Nike. Ei sunt de două feluri, în funcție de scopul pentru care îi cumperi:- de alergat - prima lor întrebuințare, de fapt, care a rămas și va rămâne valabilă de-a lungul anilor;- de purtat zi de zi - aceasta a derivat din prima întrebuințare, însă caracteristicile lor s-au schimbat.Pentru pantofii sport de alergat talpa trebuie să fie una specială pentru a fi comozi în timpul efortului depus. Pe când pentru cei de zi cu zi, pe lângă comoditate, și partea fashion este luată în considerare.În culori și modele diverse apar colecții noi an de an, ca să ai de unde să-ți alegi preferații. Rucsacii sunt extraordinar de comozi atât când mergi la plimbare, cât și în călătorii. Perfecți ca bagaj de mână, cei de la Nike au compartimente de diferite mărimi în care poți să-ți așezi toate lucrurile de care ai nevoie să fie în siguranță: chei, baterii externe, portofel, medicamente sau recipientele pentru lichide. Unde mai pui că unii rucsaci au și buzunare speciale pentru laptop, așadar sunt perfecți și de mers la birou zi de zi.Alege să îmbini utilul cu plăcutul și vei lua cele mai bune decizii zi de zi!Fie că sunt lungi, scurți sau pentru sală, pantalonii Nike sunt făcuți pentru confort. Cu un design versatil și cool, poți să-i porți la diferite ocazii pe care le ai în viața de zi cu zi.Cele mai multe modele au talie elastică și sunt prevăzuți cu șiret pentru a-i putea ajusta după bunul plac.Buzunarele din dotare sunt perfecte pentru a ține aproape lucrurile pe care le vrei la îndemână.Rochiile sport Nike sunt excelente pentru a le purta ori de câte ori vrei să te simți feminină și confortabilă în același timp.Din materiale elastice, acestea se vor mula perfect pe formele corpului și îți vor da încrederea pe care o meriți.În culori care să se potrivească și cu restul accesoriilor, rochiile Nike sunt ceea ce îți poți dori pentru un outfit smart casual confortabil.Ca să nu mai ai de ce să împrumuți hanoracul iubitului sau pe al prietenilor, îți recomandăm să pui în coș unul de la Nike. Pentru zilele și serile răcoroase, acesta îți va aduce confortul de care ai nevoie în fiecare anotimp.Jachetele sport aduc și ele acel plus ținutelor tale și îți vor ține de cald atunci când ai nevoie.Croielile lejere și buzunarele din dotare te vor face să iubești hanoracele și jachetele sport și să te desparți cu greu de ele. Pune câte una în rucsac oricând ieși din casă și răcoarea nu te va mai lua prin surprindere.Vestele sunt acele piese din outfit care se adaptează condițiilor vremii și înfrumusețează orice ținută datorită designului modern, care sparge tiparele.Din materiale de calitate, va fi o mare plăcere să îmbraci vestele Nike și când mergi la plimbare la munte, dar și când hoinărești străzile orașelor de-abia cunoscute.Șosetele sunt accesoriile pe care le porți zi de zi și la aproape orice outfit. Picioarele sunt cele care te poartă în toate locurile posibile, așa că acestea trebuie să se simtă confortabil tot timpul.Scurte sau lungi, șosetele Nike sunt alegerea perfectă deoarece materialul din care sunt confecționate îndepărtează umezeala de la nivelul piciorului și astfel dispare un mare disconfort. Acestea sunt gândite pentru a îmbrăca perfect piciorul, a atenua șocurile și a-ți permite să te miști în voie.Alege calitatea Nike zi de zi și îți promitem că nu vei regreta decizia luată!