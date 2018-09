Reguli de aur de la Carolina Herrera pe care trebuie sa le respecti daca vrei sa fii o femeie eleganta

Iata care sunt cele mai importante sfaturi pe care Carolina Herrera le-a dat intotdeauna femeilor:Unele piese vestimentare nu se demodeaza niciodata. Asadar, din garderoba unei femei nu trebuie sa lipseasca camasa alba si fustele in A. Trebuie sa ai grija ca intotdeauna sa ai un look impecabil, atat in culoare, cat si in prezentarea, pentru a avea efectul de eleganta.Culorile vibrante din accesorii și perle sunt cei mai buni prieteni ai femeilor elegante. Nu iti incarca niciodata tinutele cu accesorii. Simplu inseamana efect si elegant.Una dintre cele mai importante reguli ale Carolinei Herrera este aceea sa ii accepti varsta. Celebra creatoare de moda a declarat ca nu exista mai urat si mai batranicios pentru o femeie in varsta decat sa se imbrace in haine care sa o faca sa para mai tanara. Prin urmare, pentru a obține eleganța, trebuie să accepți vârsta pe care o ai, fără să-ți fie frică să te îmbătrânești grațios.Fără îndoială, rujurile roșii, roz și nude sunt accesorii perfecte pentru femeile care doresc să pară sofisticate tot timpul.Nu este vorba doar de atitudine, ci de a înțelege că, pentru a vă distinge, trebuie să lăsați la o parte excentricitățile și să vă amintiți că "mai puțin este mai mult". Merită să încercați!Tocurile te fac feminina, iar Caroline Herrera este o mare sustinatoare a pantofilor cu toc, in special stilleto.După cum spune designerul: "Doamna este o femeie care nu este interesată să aibă mulți oameni la picioarele ei". O femeie elegantă și încrezătoare în sine știe că nu are nevoie de un om pentru a-și cunoaște valoarea sau pentru a-și recunoaște frumusețea.