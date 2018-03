Reguli Feng Shui pentru bani - Portofele barbati

Multe dintre persoanele care au ales sa tina cont de principiile Feng Shui in numeroase aspecte ale vietii de zi cu zi, au realizat ca acestea pot fi de ajutor. Daca ai observat ca in ultima perioada a inceput sa te afecteze din ce in ce mai mult lipsa banilor si ti se pare ca cheltuielile sunt mult prea mari si uneori poate nejustificate, iata cateva reguli Feng Shui care se aplica pentru portofele barbati De foarte mult timp, cand te gandesti la un portofel barbati il identifici imediat cu un obiect purtat zilnic, indiferent de tinuta sau destinatia catre care te indrepti. Cum acesta insoteste orice barbat, in oras, la cumparaturi, la munca si chiar si acasa, poate ar trebui sa beneficieze de ceva mai multa atentie. Se pare ca de foarte multe ori, pentru ca nu se cunosc anumite aspecte, se fac greseli in aranjarea acestuia, care genereaza o scadere a potentialului sau de creator de abundenta.Cum poti transforma deci diversele portofele barbati pe care le porti de-a lungul vietii in obiecte care creeaza abundenta?Preocupa-te ca portofelul sa fie mereu organizat si curat. Acesta trebuie curatat frecvent cu o laveta alba, umezita cu apa proaspata. Este bine ca portofelul sa nu prezinte urme de deteriorare. Nu pastra in interiorul portofelului dovezile platilor facute, precum bonuri sau chiar liste de cumparaturi.Nu purta portofelul gol. Pastreaza un echilibru, nu indesa sume exagerate in portofel, dar cauta sa ai mereu in acesta suficient de multi bani incat sa te faca sa te simti confortabil si prosper.Regulile Feng Shui spun ca atunci cand nu il ai asupra ta, poti lasa portofelul pe: o masuta situata pe coltul de pe diagonala living-ului, sectorul banilor din casa sau living in zona de sud-est, sectorul unde se afla steaua anuala a prosperitatii. Nu pune niciodata portofelul in locuri care creeaza conditii nefavorabile bogatiei, deci nu pune portofelul pe masa din bucatarie, pe frigider, etajerele din baie sau sub scari. Mai mult de atat, cauta sa asezi portofelul la lumina, pentru a evita sa atragi energia negativa.Fiecare culoare are anumite proprietati si ar fi ideal sa ai cate un portofel din fiecare culoare asociata celor 5 elemente:Negru, bleumarin – specifice elementului apa, care atrage ideile creative ce genereaza venituriRosu – identificat cu elementul foc, care face banii sa circuleMustar – asociat elementului pamant, care aduce echilibru intre banii cheltuiti si cei castigatiVerde – specific lemnului, care te ajuta sa gasesti solutii sa multiplici baniiAlb, auriu si argintiu – specifice metalului, care reprezinta autoritatea necesara pentru a tine banii sub control.