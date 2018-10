Rochii din lurex pentru un look sofisticat

Daca s-ar pricepe mai mult la moda, cu siguranta doctorii ti-ar recomanda o rochie din lurex pentru a invinge chiar si cea mai sumbra dispozitie. Tesatura are o stralucire deosebita, finisajul lucios al fibrelor conferind oricarei tinute un aer festiv, ocolind insa opulenta sau rigiditatea altor materiale. Lurexul transforma aproape orice piesa vestimentara intr-una pe care o poti integra cu stil intr-o tinuta plina de farmec si personalitate, insa putine rochii elegante se compara cu fascinantele rochii de seara din lurex.Materialul uimeste prin scanteieri aproape magice, insa nu este nimic supranatural in compozitia acestuia.Fibrele de lurex nu sunt altceva decat fibre metalice acoperite cu o pelicula de poliester sau vascoza, peliculă care oprește metalul sa rupa sau murdareasca tesatura in care este incorporat. Tesatura creata astfel, pe langa efectul de stralucire, mai are si alte avantaje: este foarte flexibila, rezistenta poate fi amestecata cu alte fibre.In plus, arata foarte bine si in piese vestimentare casual care pot fi purtate ziua, materialul cu aer luxos nefiind rezervat exclusiv tinutelor de seara, precum spectaculoaselecare atrag cu atata usurinta privirile admirative ale celor din jur.Ca o sa iesi in evidenta atunci cand porti haine cu sclipici, paiete sau straluciri metalice este o realitate de care nu se poate indoi nimeni. Dificultatea consta in a alege un model care ti se potriveste, evitand aspectul prea impopotonat sau, si mai rau, o rochie care iti accentueaza exact rotunjimile pe care ai prefera sa le camuflezi.Inainte sa porti o rochie lurex la o petrecere formala sau semi-formala, uita-te in oglinda si asigura-te ca machiajul este natural, ca accesoriile nu se iau la intrecere cu stralucirea rochiei, ca materialul se asaza frumos pe corp, ca talia este accentuata si ca designul nu este prea sofisticat. Tesatura este suficient de atractiva si interesanta pentru a se putea lipsi de o croiala prea complicata sau de o aglomerare de detalii care nu au macar un rol de echilibrare a proportiilor.Lurexul reflecta lumina mult mai bine decat voalul sau dantela, de aceea ai nevoie de rochii de seara cu o croiala avantajoasa, cat mai fluida. Daca preferi o rochie midi cu o croiala in stil conic, care urmareste indeaproape linia corpului, atunci alege un model monocrom, cu mai mult volum in zona umerilor, mai ales daca ai soldurile late.Un exemplu de croiala eleganta care reuseste sa-ti confere un aspect mai zvelt este vizibil in rochia cu umerii goi Rosana, fiind printre. Funda supradimensionata inspirata din moda fabulosilor ani 50 transforma un simplu decolteu bardot intr-un element de design multifunctional: pe langa efectul ravasitor al pielii dezgolite, acesta muta punctul de interes al privitorului de la solduri in zona umerilor, creand niste proportii aproape ideale.Chiar daca ti se pare ca o rochie lurex auriu este optiunea cea mai la indemana cand vine vorba sa-ti alegi o astfel de tinuta, sa stii ca poti obtine un look absolut irezistibil daca mizezi pe culori puternice, asa cum este verdele rochiei midi Rosana, care capata luciri de smarald datorita tesaturii deosebite.Poti purta o astfel de rochie la diverse ocazii speciale,, de cocktail sau de aniversare, dar nu uita sa o asortezi cu pantofi in tonuri neutre si sa reduci la minim numarul bijuteriilor pentru a-ti asigura o prezenta rafinata si feminina.