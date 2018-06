Sandalele potrivite prin raportare la specificul tinutei

Optiunile cu privire la sandalele pentru dama sunt deosebit de diversificate si cu atat mai multe sunt acestea, cu cat se deschid magazine noi pe piata de profil, respectiv pe nisa de incaltaminte. Sunt preferate acestea datorita aerului de feminitate si eleganta pe care il ofera purtatoarelor, dar mai ales pentru confortul pe care se presupune ca ar trebui sa il asigure.Confectionte de preferat din piele naturala, acestea vin sub o multitudine de modele – simple sau cu diverse detalii decorative, care in final aduc plusul dorit in tinute. Reusesc sa traiasca vara la cote maxime reprezentantele feminine care se orienteza in alegerea acestui tip de incaltaminte dupa criterii bine determinate, neabatandu-se deloc de la acestea. Fiecare detaliu conteaza atunci cand vine vorba despre confort in ambele sensuri ale sale – fizic si mental.Da, modul in care se prezinta o pereche de sandale, respectiv felul in care completeaza tinuta poate oferi un astfel de confort. Asadar, asortarea corecta a sandalelor in tinute este necesara. In acest sens, expertii ANNA CORI – un magazin de incaltaminte deosebit de apreciat atat in randul femeilor, cat si in al barbatilor, vine in intampinarea femeilor cu un semi-ghid, ce se refera la asortarea corecta a sandalelor in tinute de diverse stiluri.In general categoria cea mai comoda, usor de asortat si in aceeasi masura de chic, sandalele cu talpa plata constituie solutia de nadejde a femeilor in orice vreme. In varianta din piele naturala, acestea sunt considerate prietene de incredere pentru ca pot fi purtate pe intreaga perioada a sezonului, fara a deveni plictisitoare. Sunt preferate pentru ca pot fi purtate atat in tinute sport, cat si elegante, atat timp cat modelul se asorteaza cu stilul respectiv din punct de vedere al designului si al culorilor. Aduc un plus insemnat de confort la purtare prin faptul ca dispun de barete, acestea ajutand la fixarea piciorului, insa cu lejeritate, necreand niciun disconfort.Intotdeauna vor exista femei care vor dori sa puna mereu accent pe eleganta, iar acest fapt este de inteles. In ajutorul lor iese magazinul ANNA CORI, printr-o diversitate de modele de, cu tocurile de diverse dimensiuni. Astfel, fiecare se poate orienta dupa modelul ce se pliaza cel mai bine pe nevoile sale, indiferent de preferintele coloristice care de asemenea sunt satisfacute de paleta variata de optiuni disponibile in magazin.Pot fi purtate cu lejeritate la fuste maxi, in combinatii vestimentare de pantaloni largi, ideali pentru acest sezon, si camasi din bumbac sau orice alta haina care aduce confort si prezinta eleganta. Nu este neaparat necesar ca tinuta si sandalele sa fie in aceleasi tonuri cromatice. Asonanta poate viza, spre exemplu, accesoriile. O pereche de sandale dama din piele naturala in nuante stridente poate fi oricand asortata cu un colier asemenea. Este numai un exemplu in acest sens. Fiecare se poate raporta la preferintele proprii, astfel ca linia de confort sa vizeze ambele planuri.Cine a spus ca alegerile trebuie limitate la optiunile clasice? Departe de adevar o astfel de conceptie. In fapt, fiecare are posibilitatea de a realiza tinute stilate, depasind cu lejeritate o astfel de gandire. Dovada ca este posibil si totodata incurajarea in acest sens vine din partea specialistilor ANNA CORI, care propun modele cu imprimeuri ce dau un cu totul alt aer tinutelor. Cu varf rotund sau tip stiletto, numeroasele sandale propuse, ce pot fi vizualizate si online peofera posibilitati nelimitate reprezentantelor feminine.In conditiile in care inca mai sunt persoane care se limiteaza la varianta clasica in ceea ce priveste pielea din care sunt confectionate sandalele, magazinul dovedeste inca un fapt – orice tinuta poate fi diversificata cu o pereche de sandale cu un alt finisaj decat pielea naturala cu care toti sunt obisnuiti. Desigur, nici aceasta varianta nu iese din calcul, ramanand solutia optima pentru cele care prefera sa pastreze in continuare o linie a simplismului.Cu toate acestea, dau un cu totul alt inteles outfiturilor sandalele realizate din piele intoarsa – spre exemplu, disponibile in colectia ANNA CORI intr-o paleta extrem de diversificata de nuanta. Schimba cu totul imaginea unei tinute modelele realizate din piele snake chic, precum si cele care sunt confectionate din piele lacuita, in combinatie cu materiale textile calitative.Zilele in care optiunile in materie de incaltaminte, mai exact de sandale erau limitate la cateva modele clasice au apus de multa vreme. Colectia de sezon lansata de ANNA CORI este dovada clara a acestui fapt, iar doritoarele se pot convinge personal de puterea de expresivitate a tinutelor, dictate de modelul ideal de sandale.