Sarbatoreste alaturi de ParkLake si castiga unul dintre cele 5000 de premii

Intrevizitatorii centrului comercial au sansa de a castiga unul dintre celepuse in joc:, o, un, osi multe alte surprize. Clientii care vor face cumparaturi de minimum 150 RON trebuie sa prezinte bonul fiscal la biroul de informatii al centrului comercial, sa extraga cartonasul razuibil si sa descopere, astfel, premiul castigat. Regulamentul complet al campaniei, precum si lista magazinelor partenere, sunt disponibile peAniversarea de cinci ani presupune tot atatia ani de fapte bune, impreuna. ParkLake continua aceasta traditie si indeamna la sustinerea educatiei copiilor care provin din familii defavorizate. Astfel, in perioadaimpreuna cuin parteneriat cusi, invita vizitatorii centrului comercial sa se alature campanieisi sa doneze in spatiile special amenajate, disponibile langa info desk si in magazinul Diverta, orice fel de rechizite: ghiozdane, caiete, carti, penare, culori, creioane sau stilouri.le va sorta, organiza si livra catre pestecare au nevoie de ajutor. Pentru cei care doresc sa participe personal la livrarea rechizitelor exista posibilitatea de a intra in grupul de Facebookunde pot afla care sunt zilele de vizita pe teren si pot urmari LIVE-urile si fotografiile postate.Odata cu startul campaniei Back to School, debuteaza si, care va prezenta on-line mai multe episoade animate distractive, oferindu-le celor mici posibilitatea sa inteleaga mediul inconjurator prin joaca. ParkLake sustine proiectul si se implica in zona educationala intr-un mod creativ, facilitand accesul copiilor in universul LittleEdu.In contextul actual, ParkLake Shopping Center a dezvoltat si adoptat masuri sporite de igiena si siguranta, pentru a oferi in continuare o experienta de shopping cat mai sigura si placuta clientilor sai. Astfel, a verificat si certificat procesele curente de igiena si curatenie in parteneriat cu SGS, liderul mondial in domeniul inspectiei, verificarii, testarii si certificarii, obtinand astfel Standardul de Evaluare SGS pentru Igiena si Dezinfectare. Acest lucru confirma respectarea stricta a protocoalelor si reglementarilor de ultima generatie aplicabile, asigurand in acest fel sanatatea si siguranta tuturor persoanelor care trec pragul centrului comercial. In plus, ParkLake Shopping Center a dezvoltat o serie de programe speciale, adaptate contextului actual, sub conceptul in siguranta #nudoaracasa. Printre acestea se numara implementarea sistemului de monitorizare a traficului din interiorul centrului comercial si informarea publicului cu privire la starea acestuia prin intermediul website-ului, precum si instalarea sistemelor de masurare a temperaturii la toate intrarile in centrul comercial, accesul la dispensere cu gel dezinfectant in toate zonele comune principale (intrari in mall, zona de restaurante, coridoare, s.a.), stabilirea unui flux clar de circulatie in mall, precum si implementarea unor noi sisteme de semnalistica si informare menite sa transmita vizitatorilor masurile de protectie si conduita recomandate in interiorul centrului comercial.