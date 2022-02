Sfaturi care te vor ajuta sa ai mereu o tinuta cu stil

Ultimii doi ani s-au dovedit a fi o perioadă unică pentru toată lumea. O mare parte din viețile noastre – de la locul unde lucrăm și cum ne petrecem vacanța până la ceea ce ne este permis să facem – s-a schimbat enorm. De asemenea, abordarea noastră față modă și de ceea ce purtăm în fiecare zi s-a confruntat și ea cu o transformare.Cu toate acestea, există și un aspect pozitiv la faptul că am petrecut o bună perioadă de timp în casă, și anume faptul că am avut ocazia să evaluăm de ce avem cu adevărat nevoie în garderoba noastră – iar un nou an este momentul perfect pentru a ne da seama ce ar trebui să rămână. Iată mai jos câteva sfaturi ce te vor ajuta să îți creezi mereu ținute cu stil, fără prea multe complicații:. Asigură-te că ai piese vestimentare de bază în garderoba ta: o rochie neagră iconică, o pereche de blugi care ți se potrivesc perfect, bluze casual , tricouri simple, cămăși în culori neutre și o jachetă de piele (sau de blugi). Investiția într-o colecție capsulă de elemente de bază mix-and-match este cheia pentru un aspect impecabil.. De multe ori există tendința de a achiziționa anumite piese vestimentare doar pentru că sunt în trendurile de actualitate sau doar pentru că îți plac prea mult. Acest lucru merită investiția doar dacă hainele respective se potrivesc formelor tale și îți scot în relief atuurile fizice. Ținutele care sunt formate din piese vestimentare care te avantajează nu numai că arată ireproșabil, dar sunt și confortabile.. Echilibrarea proporțiilor înseamnă să îți stilizezi ținutele pentru a crea o armonie estetică generală. Modul în care vei reuși acest lucru este prin purtarea hainelor în așa fel încât să complimenteze forma corpului tău. Când vrei să te joci cu haine supradimensionate sau cu forme neobișnuite, este recomandat să faci acest lucru doar cu o anumită zonă, păstrând-o pe cealaltă în limitele normalului. De exemplu, încearcă să asociezi un crop top strâmt cu blugi largi sau un top cu mâneci bufante cu pantaloni skinny.Dezvoltarea unui stil propriu poate dura ani, dar poți începe prin a-ți analiza personalitatea și stilul de viață. Amintește-ți că stilul personal este un experiment; nu știi niciodată ce look-uri uimitoare te așteaptă până nu ajungi în dressing. Fă-ți timp să te joci cu formele și culorile pentru a găsi ceea ce arată grozav pe corpul tău unic și ce te reprezintă.A învăța să cumperi exact ceea ce îți dorești te va ajuta să eviți să umpli dulapul cu articole pe care nu le vei purta niciodată. Atunci când garderoba ta este formată din piese pe care le iubești, realizarea unei ținute perfecte va deveni extrem de simplu.Dacă ești reticentă să adaugi culoare în look-ul tău, începe cu o singură piesă colorată și păstrează restul aspectului neutru. Pe măsură ce te vei simți mai confortabil cu culorile, vei afla ce combinații funcționează cel mai bine pentru stilul tău.Acest truc este una dintre cele mai ușoare modalități de a face orice ținută să pară completă. Este, de asemenea, o modalitate grozavă pentru a oferi echilibru unui look care altfel ar putea să nu funcționeze, cum ar fi un pulover lung de cașmir și o fustă midi cu pliuri.Câștigă încredere în stilul tău bazându-te pe sfaturile de mai sus și pune-ți la punct cât mai multe ținute în care să strălucești.sursa foto: https://unsplash.com/photos/-IAYGnq377g