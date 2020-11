Sfaturi despre cum pui la cale tinutele perfecte

O garderoba variata si bogata te ajuta sa ai mereu la dispozitie piesele vestimentare potrivite pentru orice ocazie, insa de multe ori poate fi complicat sa gasesti cele mai bune solutii pentru look-ul perfect. Este mult mai simplu sa fii organizata si sa stii din timp ce vrei sa porti, indiferent ca mergi la birou sau intr-o calatorie. Pentru a reusi sa faci acest lucru cu succes, trebuie doar sa stii ce te avantajeaza si care sunt elementele de nelipsit dintr-o tinuta potrivita tie. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta in acest proces:De cele mai multe ori, gresim atunci cand privim accesoriile ca detalii de final. Acestea pot deveni cu usurinta piese definitorii, nu doar ceva ce alegi pe fuga, odata ce restul outfit-ului a fost deja gandit. In special daca ai o colectie mare de bijuterii sau alte accesorii, acestea pot sa dicteze directia unei tinute. De asemenea, de multe ori poti alege sa te faci remarcata prin elemente inedite si o tinuta simpla. Cauta posete si genti dama care te pot scoate din anonimat, chiar daca optezi pentru un look monocrom. Nu uita ca este important sa iei in considerare si rolul practic al vestimentatiei, in functie de activitatile pe care urmeaza sa le intreprinzi si locul in care vei fi.Proportiile potrivite sunt necesare in orice outfit si trebuie sa tii mereu cont de felul in care acestea te avantajeaza, indiferent de evenimentele la care participi si de loc. In acest sens, iata cateva reguli simple:- Un pulover oversized trebuie mereu purtat cu jeansi stramti sau pantaloni pe picior. In cazul in care esti mica de statura, alege ghete sau cizme cu toc.- Daca porti un cardigan, opteaza pentru un top mulat pe dedesubt si evita-le pe cele largi sau relaxate pe corp.- Pantalonii largi de tip culottes trebuie combinati cu topuri si jachete stramte, iar exceptie de la aceasta regula fac doar femeile inalte, cu o silueta perfecta. In caz contrar, o tinuta compusa doar din piese vestimentare largi iti va ascunde formele.- La look-ul office pentru care alegi o fusta creion trebuie sa optezi si pentru cizme mai lungi, cu toc. Acesta poate fi si de dimensiuni mici, mai ales daca ai nevoie sa fii cat mai confortabila. De asemenea, la aceasta tinuta nu este obligatoriu ca topurile sa fie bagate mereu in fusta, dar trebuie sa le alegi pe cele care nu coboara mai jos de zona pelvina.Faimoasa Coco Chanel declara si ea ca „moda este arhitectura: este o chestiune de proportii.” Gandeste-te la aceste cuvinte atunci cand iti compui tinuta.Felul in care te imbraci si stilul pe care il abordezi in viata de zi cu zi, atat la birou, cat si in oras, te reprezinta. In acelasi timp, ii ajuta pe oamenii din jurul tau sa-si faca o impresie mai clara despre tine. Daca vrei sa faci o impresie buna, gandeste-te prima oara la felul in care vrei sa fii perceputa si care este imaginea ta despre tine. Tinutele care te avantajeaza nu sunt neaparat cele care ascund anumite defecte, ci acelea care iti reprezinta cat mai autentic personalitatea. Acest lucru presupune cat mai multe experimente, pentru a descoperi cum iti poti exprima ideile, dar si ce inseamna pentru tine originalitatea si eleganta.Nu uita ca o femeie cu simtul stilului este cea care isi poate asuma riscuri si nu da in spate de la noi provocari. Ai mereu la indemana articolele vestimentare prin care poti pune la cale outfit-urile care vorbesc cel mai limpede despre tine.O tinuta perfecta este cea care te inspira si care este inspirata, la randul sau, din ceea ce se intampla in viata ta. De asemenea, nu uita sa ramai fidela felului tau de-a fi si sa nu-ti fie teama sa iei decizii neasteptate.Sursa foto: unsplash.com