Sfaturile specialistului: cum iti alcatuiesti o garderoba-capsula

Sa tinem pasul cu moda se poate dovedi de multe ori prea costisitor. Trendurile se schimba de la sezon la sezon si provocarile financiare sunt tot mai mari pe zi ce trece. Ce poti face, in acest caz?Pentru a-ti respecta statutul de fashionista, nu este obligatoriu sa scoti sume generoase din buzunar. Raspunsul multor femei stilate la aceasta dilema este clasica garderoba capsula! Continand obiecte vestimentare atemporale, nesupuse trendurilor,poate fi pusa la punct usor, urmand sfaturile specialistilor.Uite pe ce te trebuie sa te axezi!Sa ne intelegem: o garderoba capsula nu are voie sa contina peste 100 de perechi de pantofi si cateva zeci de perechi de blugi. Dimpotriva, scopul ei este sa restranga continutul dulapului tau la o mana de piese, dar de valoare. De exemplu, designerul Caroline Rogers, citata de DivaHair, mentiona ca garderoba sa capsula include numai 50 de piese: iata un numar bun de referinta.Nu ar trebui sa existe doua garderobe-capsula la fel. Dulapul tau trebuie sa iti reflecte personalitatea, nu sa fie copia fidela a dressing-ului unei persoane celebre. Asa ca incepe prin a alege articolele care iti plac cel mai mult si poarta-le frecvent, descoperind cum anume sa le asortezi unele cu altele (da, si itemuri aparent incompatibile, cum sunt blugii si rochiile).Garderoba capsula spune „adio” acelor rochii incantatoare pe care le tineai cu anii in dulap, cu tot cu eticheta, inainte sa le donezi. Acum nu mai poti cumpara decat piese care se potrivesc cu stilul tau de viata si mai ales cu locurile in care mergi. Partea buna e ca economisind, iti vei putea permite articole de o calitate superioara.Indrazneata, versatila si usor de asortat, geaca de piele este o piesa statement in garderoba capsula. Poti sa o asortezi cu rochii elegante, dar si cu pantaloni de trening si cu blugi. Investeste intr-un model de calitate, care sa te tina mult timp.Am spus ca garderoba capsula e diferita pentru fiecare femeie, dar ea trebuie sa contina si cateva piesa basic, care sa devina centrul ei. Astfel, la categoria haine, ai nevoie de o pereche de blugi si de una de pantaloni clasici, fara imprimeu. Completeaza cu o fusta mici, o rochie alba si una neagra, un palton, o geaca biker si un pulover intr-o nuanta neutra. La accesorii, pluseaza cu botine negre, pantofi cu toc si fara toc, adidasi si o geanta maxi. Iti mai trebuie cercei statement si o curea ca sa arati ca scoasa din cutie, la sume care iti pastreaza bugetul intr-o stare destul de buna.O garderoba capsula spune stop cumparaturilor obsesive si shopping-ului prin terapie. Da, daca esti trista, poti merge sa probezi sau sa visezi la urmatoarea achizitie, dar nu cumpara decat daca ai neaparata nevoie si mereu tinand cont de criteriile de mai sus. De asemenea, e indicat sa iti acorzi o pauza de cateva zile inainte de achizitie ca sa te asiguri ca inca iti mai doresti obiectul respectiv.Nu e greu deloc sa alcatuiesti o garderoba capsula si te va ajuta tare mult cu situatia ta financiara. Fii stilata cu sfaturile de la specialisti!