Sonia Trifan a lansat o noua colectie: "Butterfly-Effect"

„Iubesc ceea ce fac si tot ceea ce fac este darul meu pentru toate femeile! Toate sunteti frumoase, de aceea colectia mea se adreseaza voua, indiferent de silueta si statura! Am gandit modele din materiale pretioase, care sa flateze orice conformatie, Butterfly-Effect avand creatii pline de culoare, rafinament si pretiozitate, care pot fi purtate inclusiv de doamnele si domnisoare mignione sau cu forme mai generoase”, declara frumoasa creatoare. Noutatea absoluta in cadrul colectiei o constituie cizmele realizate din materialul rochiei si penele, strălucirea și feminitatea fiind principalele atribute ale celor 24 de rochii prezentate atat in cadrul Festivalului, cat si la „Targul Cadourilor Fericite” de la Happy Hours.Printre superbele manechine, de diferite siluete, s-au numarat si top-modele internaționale precum Claudia Neghina si Ioana Francia, cele care au încheiat defilarea, dar si modele care au defilat in premiera, precum Gabriel Nedelcu, cel mai chipes finalist de la Exatlon Romania! Prezenta Soniei Trifan la cel mai mare Festival de modă din România – „Bucharest Fashion Week” – a încântat publicul extrem de numeros, pritre invitatii de marca si sustinatorii Soniei intalnind Majestatile Prințul Paul de România și Prințesa Lia, Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Oana Lis etc.„Pentru super evenimentul de la Happy Hours am adus in prezentare mare parte din colectia mea. In plus m-am bucurat sa pot achizitiona cadouri fericite, produse de calitate, unicat, pentru toti cei dragi pentru Craciun!”, adauga Sonia Trifan.La eveniment, pe langa colectia Soniei Trifan, vizitatorii „Targului Cadourilor Fericite” s-au mai bucurat si de alte surprize pregatite de catre oraganizatorul Happy Hours – un show inedit de muzica usoara, sustinut de catre carismaticul Emanuel si de un show de muzica populara propus de catre cel mai simpatic cuplu al momentului – Claudia si Dumitru Stroie.