Stilul streetwear modern, noua revelatie inspirata din anii 90

Tommy Hilfiger si Vevo, principala retea muzicala din lume, anunta campania TOMMY JEANS Toamna - Iarna 2021 „Less Buzz, More Music”, invitand publicul sa scape de zgomotul lumii hiperconectate de astazi – de la stiri la retelele sociale – prin puterea muzicii. Campania se bazeaza pe pasiunea de o viata a lui Tommy Hilfiger pentru muzica, evidentiata prin parteneriate care continua sa sarbatoreasca aceasta influenta inca din anii 90. Inspirata de aceasta mostenire, campania reuneste stilul streetwear modern cu un continut muzical indraznet de la Vevo.Campania pune in spotlight pe artistii Ray Blk si Big Zuu prin spectacole video live create pentru seria de continut original de la Vevo, ROUNDS. Nascuta Rita Ekwere in Nigeria, Ray Blk este o artista de 26 de ani din Marea Britanie care nu se fereste de subiecte dificile, ce variaza de la violenta domestica la obstacolele personale din industrie ca femeie de culoare. Londonezul si artistul de rap grime Big Zuu, pe nume complet Zuhair Hussain, ofera Afrobeats cu pasiune, spunand mereu adevarul si motivand publicul sa faca acelasi lucru.Concentrandu-se pe scena hip-hop, rap si R&B in continua crestere din Europa, ROUNDS este o serie de spectacole live ale muzicienilor emergenti si consacrati, folosind un efect de portretizare la 360 de grade. Pentru a maximiza impactul, campania „Less Buzz, More Music” este amplificata prin continut variat orientat pe gen, difuzat pe Connected TV (CTV), vasta retea a Vevo.Campania Toamna Iarna 2021 TOMMY JEANS aduce „imbracaminte cu voce tare” (‘outwear out loud’), reimaginand stilul streetwear, ramanand in acelasi timp fidel culturii din care a aparut. Campania „Less Buzz, More Music” evidentiaza articole care vorbesc despre stilul personal al muzicienilor: puffers si jachete sustenabilele, finisate in nuante puternice de culoare si siluete statement care dau un twist usor ireverentios. Realizate din denim 100% reciclat pentru a reduce consumul de deseuri, apa si energie, piesele de imbracaminte exterioara ale colectiei sunt produse din bumbac organic 100% si tesatura reciclata.Campania „Less Buzz, More Music” a fost lansata cu un eveniment intim de 50 de persoane, cei mai interesanti si diversi artisti ai Londrei reunindu-se pentru a sarbatori importanta schimburilor interculturale in muzica. Creat printr-un panou de discutii si spectacole live, evenimentul a invitat publicul sa se alature conversatiei despre cultura si incluziune in industria muzicala, prezentand in acelasi timp cea mai noua colectie. Vizionatisiprin linku-rile furnizate.Colectia este disponibila pesi in magazinele selectionatesiFanii sunt incurajati sa urmareasca @TommyJeans pentru a se alatura comunitatii in crestere TOMMY JEANS. In conformitate cu mostenirea lor inspirata de muzica, contul de Instagram @TommyJeans ofera continut experimental 24/7 si depaseste limitele fiind o destinatie pentru autenticitate in moda, auto-exprimare si schimb. Alaturati-va conversatiei de pe retelele sociale folosind #TommyJeans.