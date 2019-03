Straluceste la petreceri purtand accesorii din perle

Atunci când vrei să arăți extraordinar la o petrecere sau un eveniment cu totul special, accesoriile pe care le porți pot căpăta o mai mare importanță chiar și decât ținuta pe care o alegi. Dacă ești adepta bijuteriilor rafinate, atemporale și strălucitoare, atunci vei fi bucuroasă să afli că perlele naturale sunt mai populare în zilele noastre decât diamantele. Feminine dar cu o teribilă putere de seducție, perlele naturale prezente în bijuteriile moderne fac furori oriunde ai merge. Pentru un look unic și cu adevărat incendiar, hai să vedem împreună azi câteva accesorii din perle cu adevărat fabuloase!Atunci când Prințesa Diana a apărut în public purtând unde perle de cultură albe compus din 11 șiraguri suprapuse, lumea a înțeles că acel moment reprezintă un punct de cotitură în istoria contemporană a bijuteriilor. Masiv, îndrăzneț și strălucitor, un astfel de colier oferă distincție și grație, transformându-te pe loc într-o regină a frumuseții.masive din perle se potrivesc cel mai bine unor rochii de seară fără bretele, cu umeri goi, sau decolteuri generoase. Perlele au marele dar de a-ți scoate în evidență culoarea ochilor, nuanța pielii și trăsăturile feței, de aceea la un astfel de colier se recomandă un coc elaborat.Dacă te simți și mai îndrăzneață decât de obicei, poți alege un choker din perle negre pentru un efect desăvârșit. Perlele negre, misterioase, seducătoare și încărcate de semnificații, vor întoarce toate capetele după tine.Sigur, bijuteriile din aur vor fi mereu la modă, căci prețiosul metal poate fi găsit acum în design-uri și montaje uluitoare. Dar cum ar fi să porți perle aurii la o petrecere glam care să lase participanții fără cuvinte? Atunci când te gândești la accesorii petreceri , cerceii reprezintă una dintre cele mai versatile și mai ușor de asortat bijuterii. Îi poți integra în orice ținută și te poți baza pe ei pentru a-ți alcătui un aspect armonios și fabulos deopotrivă.Ei bine, cerceii cu perle aurii au făcut furori atunci când au apărut pe podiumuri cu câțiva ani în urmă. Creațiile semnate de Chanel sau Marc Jacobs s-au transformat curând în simboluri ale frumuseții femeii noi, moderne, nonconformiste și totuși rafinate până în vârful unghiilor. Perlele aurii sunt rare, exotice și de o strălucire ireală.O pereche de cercei perle aurii, montate în aur galben, stilizați cu pietre semiprețioase poate fi singura bijuterie dintr-un ansamblu vestimentar complex. Va fi suficientă. Nu uita că perlele aurii și aurul galben în general are nevoie fie de un contrast puternic (o ținută monocromă închisă, pe negru de exemplu) sau de un pastel în nuanțe suave și calde (auriu, crem, roz, șampanie, verde, oranj, etc.).Desigur, dacă vrei să obții un look cu adevărat impresionant, poți să porți un set complet de perle aurii, compus din cercei, colier și brățară, pentru ca prezența ta la acea petrecere să rămână vie în memoria tuturor pentru totdeauna.Nu toate ocaziile, evenimentele și petrecerile necesită rochii lungi de seară. Un cocktail sau o petrecere în club necesită bijuterii moderne, de tip statement, masive și curajoase. Inelul de cocktail poate fi un astfel de accesoriu care te va propulsa direct în galeria legendelor modei.Un inel cu perlă statement (sau de cocktail așa cum îl vei mai găsi) este compus de obicei din perle de mari dimensiuni, montate alături de pietre prețioase sau semiprețioase. Pentru ca un astfel de inel să devină bijuteria-emblemă a personalității și ținutei tale, ai nevoie de o rochie sau o țintă de club care să aibă rolul de fundal pe care să evolueze această unică și fabuloasă bijuterie.Dacă alegi calea nonconformismului, atunci trebuie neapărat să porți mai multe șiraguri de perle în lungimi și culori suprapuse peste lănțișoare metalice. Pentru echilibru și un aspect ca de pe coperțile revistelor de modă, ai nevoie de un accesoriu în plus: brățara cu perle.Aceasta poate lua un aer clasic – un singur șirag care îți scoate în evidență delicatețea încheieturii – sau unul ultramodern – o brățară multiplă, masivă la rândul ei, unică.Brățările cu perle sunt accesoriul preferat al femeilor din zilele noastre, mai ales la ocazii speciale. Fie că alegi design-urile contemporane, fie pe cele clasice, brățările cu perle te vor face să ieși în evidență indiferent la ce eveniment participi.O tendință spectaculoasă a zilelor noastre o reprezintă aplicarea de perle naturale pe rochii și ținute de petrecere într-o adevărată cascadă de strălucire, grație și originalitate. Perlele pot fi achiziționate separat și cusute fie în pattern-uri moderne, fie într-un model aleatoriu, făcându-le să pară că plutesc în jurul tău. Orice ai alege însă, poți fi sigură că vei fi o prezență cu adevărat unică la orice petrecere.Tu cum porți bijuterii cu perle la evenimente și ocazii speciale? Te-ai gândit până acum să asortezi un colier cu perle la o pereche de jeanși? Dar o brățară multiplă cu perle colorate la clasica rochiță neagră de cocktail?