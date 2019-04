Studiu: Femeile care se imbraca in negru sunt mai inteligente

Unele femei aleg sa poarte aceasta culoare de mai mult de trei ori pe saptamana sau chiar mai mult. Motivele pentru care negrul este culoarea preferata a unor femei se concentreaza pe formalitatea pe care o exprima, stilul lor sau silueta lor. Se stie ca negrul subtiaza.Ceea ce foarte putine femei stiu este faptul ca negrul este culoarea persoanele care sunt mai increzatoare in sine, se simt sexy si sunt inteligente, dupa cum a aratat un studiu publicat in The Independent. Cercetarea a inclus 111.000 de persoane si a avut ca scop asocierea culorilor cu anumite calitati. Foarte multe persoane au asociat negrul cu o calitate pozitiva, nu cu una negativa asa cum se credea.66% din femeile chestionate au declarat ca negrul este o culoare sexy, iar 46% din barbati au marturisit ca sunt atrasi mai mult de o femeie imbracata in negru. Rosul a fost de asemenea considerat o culoare atractiva, care inspira pozitivitate. Totodata, rosul a fost asociat cu aroganta si doar 12% din persoanele participante la studiu au asociat rosul cu inteligenta.Pe de altă parte, diferitele nuanțe de maro, portocaliu și roz au căzut pe ultimele locuri in ceea ce priveste inteligenta.