Tendinte moda 2020: ce trebuie sa porti ca sa fii in trend

Iata ce trebuie ce haine trebuie sa iti achizitionezi anul acesta ca sa fii la moda:Stilul masculin este la mare cautare in 2020. Astfel, costumul clasic, capata o noua forma. In 2020 se poarta sacourile in combinatie cu pantalonii scurti, medii, bufanti si cu talie inalta.Daca iti doresti sa fii chic in 2020, trebuie sa iti achizitionesti cel putin o vesta. Fie ca este simpla sau cu nasturi, vesta este o piesa vestimentara cheie anul acesta.Nici prea lungi, nici prea scurtele, bermudele sunt tendinta hot a anului 2020. Colantii pentru ciclism care au facut furori anul trecut, vor fi inlocuiti in 2020 de bermudele, largi, fluide si foarte comode.Adio, rochii lungi sau midi in 2020! Renunta la ele si inlocuieste-le cu rochiile mini, senzuale, prin care sa iti arati feminitatea. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Camasile masculine rezista in tendinte si anul acesta. Au devenit practic o piese vestimentara nemuritoare, pe care trebuie sa o ai neaparat in colectia ta.